Нещодавній реліз Mass Effect: Legendary Edition повернув фанатів до пригод капітана Шепарда та, схоже, відтворив їхній інтерес до створення модифікацій для гри. Один креативний шанувальник серії розробив цікаву модифікацію для завершальної частини трилогії у якому перетворив основних лиходіїв гри – гігантських прибульців Женців у чарівних різноколірних членів екіпажу з Among Us.

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Створений ютубером під ніком Mentlegen’s Meme Emporium, мод змінює всіх Женців класу Суверен на милих космонавтів, створюючи по-справжньому сюрреалістичну атмосферу. Цю модифікацію для Mass Effect 3 можна знайти на популярному порталі Nexus під назвою "Among Us Reapers".

Щоб поділитися власним творінням, винахідливий геймер також створив шестихвилинне відео в якому під ліричну музику демонструються кадри з моду, які вам обов'язково потрібно побачити.

Хайлайти модифікації



Весь сюрреалізм, що відбувається на екрані має якийсь неповторний шарм, який не може залишити байдужим. Прихильники обох ігор гідно оцінили гумор творця модифікації, а неочікувана кінцівка в якій Шепард прокидається в легендарній початковій сцені TES V: Skyrim і взагалі гідна окремої похвали.