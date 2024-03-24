Серед багатьох аспектів успіху проєктів в жанрі RPG є один, який майже не підконтрольний розробникам.

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Мова про те як ігри здатні генерувати цікавий чи навіть смішний контент самостійно. Яскравим прикладом цього є культовий Skyrim, який навіть через 13 років після релізу частенько дивує геймерів кумедними ситуаціями.

Dragon's Dogma 2, схоже, також планує ввійти в історію індустрії завдяки цьому аспекту.

Хоча у грі немає налаштувань складності, вона є доволі вимогливою, тож помирати гравцю доводиться доволі часто і смерть здебільшого не є чимось дивним.

Однак користувачу Reddit під ніком Howaito69 вдалося померти таким кумедним чином, що інші геймери навіть описали це як епізод з мультфільму "Looney Tunes".

Як видно з короткого відео, гравець був зайнятий важливою справою – скидав валуни зі скелі. Аж ось Howaito69 не розрахував рухів та полетів донизу, все ще тримаючи камінь в руках.

Зрештою, коли він впав на землю – камінь приземлився ідеально на голову його персонажа, що швидко ввімкнуло екран смерті.

Кумедний інцидент у Dragon's Dogma 2 – дивитися відео

Не очікував, що моя перша смерть буде такою… Гра вилетіла і після цього не запускалася, тому я думаю, що ця історія справді закінчилася, лол, – прокоментував відео автор.

Побачивши цей ролик, інші гравці в коментарях не приховували захвату від комічності ситуації та почали ділитися власними цікавими історіями, що встигли трапитися з ними у Dragon's Dogma 2.