Спеціальне вбрання, яке доступне в Hogwarts Legacy, нагадує про один із найсмішніших і найвідоміших моментів Рона Візлі з фільму "Гаррі Поттер і Кубок вогню". До слова, це вже не перша пасхалка на Рона в грі.

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Пасхалка на Рона Візлі

Hogwarts Legacy винятково посилається на улюблені серії фільмів про Гаррі Поттера та книги, таким чином досягаючи високого рівня візуальної точності матеріалів, з яких він береться. Окрім серйозних пасхалок, також можна знайти приховані посилання на деякі кумедні моменти франшизи.

Попри те, що після прибуття в гру гравці починають одягати домашні мантії, вони не обмежуються лише шкільним одягом. Під час перебування в Гоґвортсі геймери можуть шукати та знаходити різноманітні варіанти стильного одягу 1800-х років.

Один із таких предметів одягу віддає особливу данину пам'яті культового моменту з "Гаррі Поттера і кубка вогню". Під час Різдва в замку мати Рона Візлі, Моллі Візлі, надіслала Рону жахливе старомодне вбрання на святковий бал.

Посилання на Рона Візлі в Hogwarts Legacy: дивіться фото

Цей предмет у грі – неймовірно точне відтворення костюма з фільму з тими ж червоними оборками та зеленим краваткою-метеликом. Цей виріб виглядає доволі потворним, щоб походити з кінця 1800-х років, тому логічно, щоб він з'явився в Hogwarts Legacy серед усього іншого сміливого одягу чарівників.