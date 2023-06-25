Протягом багатьох років не було жодної гри, яка б культивувала таку величезну спільноту модерів, як Skyrim. Понад одинадцять років після релізу ця спільнота продовжує свої неймовірні творіння в грі.

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Содат Другої світової в Skyrim

Цього разу геймер зняв кумедне відео своєї модифікації. Він додав у гру справжнього солдата, схоже, червоної армії часів Другої світової війни.

Той вступив у битву з міфічним драконом, використовуючи свій кулемет. Враховуючи, що битва відбувалася на башні замку, кадри більше нагадують шутер Wolfenstein, аніж Skyrim.

У Skyrim є багато способів вбивати драконів, але метод просто випустити в нього обойму кулемета, безперечно, є одним з найефективніших на сьогодні.