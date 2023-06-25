На протяжении многих лет не было ни одной игры, которая бы культивировала такое огромное сообщество модеров, как Skyrim. Более одиннадцати лет после релиза это сообщество продолжает свои невероятные творения в игре.

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Содат Второй мировой в Skyrim

В этот раз геймер снял забавное видео своей модификации. Он добавил в игру настоящего солдата, похоже, красной армии времен Второй мировой войны.

Тот вступил в сражение с мифическим драконом, используя свой пулемет. Учитывая, что битва происходила на башне замка, кадры больше напоминают шутер Wolfenstein, чем Skyrim.

У Skyrim есть много способов убивать драконов, но метод просто выпустить в него обойму пулемета, безусловно, является одним из самых эффективных на сегодняшний день.