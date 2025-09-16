Шанувальники довгоочікуваної гри Hollow Knight: Silksong виявили несподівану деталь в одній з ігрових сцен. Цей маленький, але кумедний недогляд розробників з Team Cherry миттєво привернув увагу спільноти та породив безліч жартів і теорій.

Що за дивний артефакт помітили гравці?

Навіть у майже бездоганних проєктах, над якими працюють роками, трапляються дрібні помилки. Так сталося і з Hollow Knight: Silksong, грою від невеликої інді-студії Team Cherry, відомої своїм перфекціонізмом. Уважні гравці помітили в одній з кат-сцен гри звичайний комп'ютерний курсор миші, пише 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Дивіться також Silksong отримав позапланове оновлення: легші боси та виправлені помилки

Вперше на цю знахідку звернув увагу користувач Reddit під ніком SooperWooper7044. Помилка з'являється на пізньому етапі гри, у третьому акті. У цій сцені головна героїня спускається в розпечене ядро світу Фарлум на борту спеціальної капсули, схожої на водолазний дзвін. Конструкція тріщить під тиском, а сама вона сидить у кріслі, нервово спостерігаючи за зануренням у вогняну безодню. Саме в цей момент, коли камера показує ширший план кабіни, у верхній частині екрана на мить з'являється курсор миші.



Забутий курсор в одній з кат-сцен / Team Cherry/Відредаговано 24 Каналом

Цікаво, що курсор не просто накладений на зображення. Він має помаранчевий відтінок, що відповідає освітленню сцени, і навіть тремтить разом із камерою. Це наштовхнуло гравців на думку, що помилка виникла на етапі монтажу або накладання ефектів. Дехто навіть припустив, що розробники могли записувати відео з екрана, а не рендерити його як окремий файл.

Цей ролик на 3:21 показує, як курсор з'являється на кілька секунд, а потім зникає: відео

Реакція спільноти

Ігрова спільнота відреагувала на знахідку з гумором. Цей випадок одразу порівняли зі знаменитим кавовим стаканчиком, який випадково потрапив у кадр серіалу "Гра престолів".



Кадр з серіалу Гра престолів. Дейнеріс Таргарієн сидить за столом, на якому залишили стаканчик з-під кави. Після розголосу його видалили з кадру / Фото HBO

Фанати почали вигадувати власні пояснення присутності курсора у всесвіті гри. Одна з найпопулярніших теорій полягає в тому, що кат-сцена насправді є записом з камери спостереження, а курсор належить оператору, який випадково смикнув мишкою, спостерігаючи за небезпечною місією.

Це було вже

Варто зазначити, що це не перший подібний випадок в ігровій індустрії. Схожа помилка трапилася у грі Pokémon Sword and Shield, де курсор миші з'являвся у фінальних титрах та початкових сценах.

Такі дрібні недоліки абсолютно не впливають на ігровий процес, але роблять розробників трохи ближчими до гравців, демонструючи "людський фактор" навіть у ретельно пропрацьованих проєктах. Ця маленька помилка навряд чи надовго залишиться в грі, але вона вже стала веселим мемом у спільноті шанувальників Silksong.