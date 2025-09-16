Поклонники долгожданной игры Hollow Knight: Silksong обнаружили неожиданную деталь в одной из игровых сцен. Этот маленький, но забавный недосмотр разработчиков из Team Cherry мгновенно привлек внимание сообщества и породил множество шуток и теорий.

Что за странный артефакт заметили игроки?

Даже в почти безупречных проектах, над которыми работают годами, случаются мелкие ошибки. Так случилось и с Hollow Knight: Silksong, игрой от небольшой инди-студии Team Cherry, известной своим перфекционизмом. Внимательные игроки заметили в одной из кат-сцен игры обычный компьютерный курсор мыши, пишет 24 Канал со ссылкой на Dexerto.

Смотрите также Silksong получил внеплановое обновление: более легкие боссы и исправленные ошибки

Впервые на эту находку обратил внимание пользователь Reddit под ником SooperWooper7044. Ошибка появляется на позднем этапе игры, в третьем акте. В этой сцене главная героиня спускается в раскаленное ядро мира Фарлум на борту специальной капсулы, похожей на водолазный колокол. Конструкция трещит под давлением, а сама она сидит в кресле, нервно наблюдая за погружением в огненную бездну. Именно в этот момент, когда камера показывает более широкий план кабины, в верхней части экрана на мгновение появляется курсор мыши.



Забытый курсор в одной из кат-сцен / Team Cherry / Отредактировано 24 Каналом

Интересно, что курсор не просто наложен на изображение. Он имеет оранжевый оттенок, что соответствует освещению сцены, и даже дрожит вместе с камерой. Это натолкнуло игроков на мысль, что ошибка возникла на этапе монтажа или наложения эффектов. Некоторые даже предположили, что разработчики могли записывать видео с экрана, а не рендерить его как отдельный файл.

Этот ролик на 3:21 показывает, как курсор появляется на несколько секунд, а затем исчезает: видео

Реакция сообщества

Игровое сообщество отреагировало на находку с юмором. Этот случай сразу сравнили со знаменитым кофейным стаканчиком, который случайно попал в кадр сериала "Игра престолов".



Кадр из сериала Игра престолов. Дейнерис Таргариен сидит за столом, на котором оставили стаканчик из-под кофе. После огласки его удалили из кадра / Фото HBO

Фанаты начали придумывать собственные объяснения присутствия курсора во вселенной игры. Одна из самых популярных теорий заключается в том, что кат-сцена на самом деле является записью с камеры наблюдения, а курсор принадлежит оператору, который случайно дернул мышкой, наблюдая за опасной миссией.

Это было уже

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в игровой индустрии. Похожая ошибка случилась в игре Pokémon Sword and Shield, где курсор мыши появлялся в финальных титрах и начальных сценах.

Такие мелкие недостатки абсолютно не влияют на игровой процесс, но делают разработчиков немного ближе к игрокам, демонстрируя "человеческий фактор" даже в тщательно проработанных проектах. Эта маленькая ошибка вряд ли надолго останется в игре, но она уже стала веселым мемом в сообществе поклонников Silksong.