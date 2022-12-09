Втім, цього разу трапилося дещо зовсім незвичайне навіть для Назіма. Під час швидкої подорожі до Вайтрана гравець помітив, що ненависний персонаж уже вбитий. Щонайменше, так стверджує гравець.

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Назіма зустріли вже вбитим

Мешканець Вайтрана настільки зневажений, що багато хто отримує велику радість від його убивства. Наприклад, один фанат Skyrim навіть вбивав Назіма щодня протягом року.

Ще один геймер знайшов оригінальний спосіб убити персонажа. Він зміг убити Назіма просто неймовірним трюком за допомогою лука – цей момент точно варто побачити.

Однак схоже на те, що непопулярний персонаж не завжди опиняється на кінці меча Дракононародженого, оскільки здається, ніби його вбили без будь-якої допомоги гравця.

Шанувальник стверджує, що знайшов Назіма саме таким, натякаючи, що хтось або щось інше могло обезголовити персонажа. Інші користувачі в ланцюжку висловлювали невелике співчуття щодо вбитого NPC.

Дехто розповідав про свій власний досвід убивства Назіма. Звичайно, неможливо дізнатися напевно, що сталося насправді. Тож дехто жартує, що не дуже вірить геймеру.