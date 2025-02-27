Анонсовано La Quimera – новий футуристичний шутер українською студії

Футуристичний шутер La Quimera, про який передчасно стало відомо завдяки журналістським витокам, тепер анонсовано офіційно. Разом з тим, з'ясувалися подробиці щодо статусу розробників гри – студії Reburn Studios, перейменованої 4A Games.

Раніше повідомлялося, що Reburn Studios заснували колишні співробітники 4A Games (серія Metro) під керівництвом екс-директора Дмитра Лимара, повідомляє 24 Канал. Однак виявилося, що Reburn – це не нова студія, а ребрендинг українського підрозділу 4A Games.

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Що змінилося:

4A Games Malta збереже свою назву, продовжить використовувати власний 4A Engine і займатиметься наступною частиною Metro.

збереже свою назву, продовжить використовувати власний 4A Engine і займатиметься наступною частиною Metro. Reburn (колишня 4A Games Україна) включає понад 110 співробітників з досвідом роботи над Metro (дизайнери, художники, аніматори, програмісти). Вони також використовуватимуть 4A Engine, але працюватимуть над власними проєктами, незалежно від мальтійського офісу.

включає понад 110 співробітників з досвідом роботи над Metro (дизайнери, художники, аніматори, програмісти). Вони також використовуватимуть 4A Engine, але працюватимуть над власними проєктами, незалежно від мальтійського офісу. Студії повністю незалежні одна від одної: 4A Games Malta належить холдингу Embracer Group з 2020 року, тоді як Reburn залишалася і залишається незалежною компанією.

Що відомо про La Quimera

Дія гри розгорнеться у мегаполісі Латинської Америки та густих джунглях майбутнього (2064 рік). Гравці візьмуть на себе роль солдата з кастомізованим екзоскелетом у боротьбі з ворожими угрупованнями.

Обіцяють:

Поєднання латиноамериканського фольклору та високотехнологічної зброї.

Інтенсивні перестрілки.

Кооперативний режим на трьох осіб.

Трейлер La Quimera

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Режисером проєкту виступив Ніколас Віндінг Рефн, відомий за фільмом Drive. Виробництвом керує Олександр Костюк, який працював над оригінальним S.T.A.L.K.E.R.