Легендарний кіберспортсмен, який раніше грав за NAVI, завершує кар'єру

Словацький кіберспортсмен Ладіслав "GuardiaN" Ковач більше не гратиме у професійному кіберспорті. Його кар'єра тривала майже 20 років. Він розповів, чим планує зайнятися далі.

Що тепер

Ладіслав Ковач розповів у своєму останньому інтерв'ю, що це рішення було для нього простим. Він каже, що після багатьох років у кіберспорті вигорів, а тому прийшов час зосередитися на чомусь іншому, повідомляє 24 Канал з посиланням на HLTV.

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Я не засмучений, я зробив усе, що міг у кіберспорті. Я був на мейджорах, я був у фіналах мейджорів, я вигравав турніри, у мене були дивовижні команди. Я все це зробив. У мене немає трофея з Мейджорів, але це не все, що потрібно для щастя,

– сказав GuardiaN.

Ковач зазначив, що тепер планує зосередитися на стрімінгу.

Снайпер розпочав свою довгу кар'єру в Counter-Strike у 2006 році, але головні здобутки почалися з 2012 року. Він встиг пограти за 3DMAX, FaZe, Trident, Singularity та багато інших команд. Але нам він найбільше запам'ятався своєю грою в Natus Vincere. В українській команді він був двічі: спочатку з грудня 2013 року по серпень 2017 року, а потім з 2019 по 2021 рік. Саме в NAVI він здобув свої найбільші перемоги, закріпившись у статусі одного з найкращих гравців.

За свою кар'єру GuardiaN взяв участь у 14 мейджорах з CS:GO, тричі підходив упритул до головного призу. Він посів другі місця на DreamHack Open Cluj-Napoca, MGL Columbus і ELEAGUE Major 2018.

GuardiaN вважався одним із найкращих гравців у світі, його неймовірно стабільний рейтинг приніс йому шість згадок у списку 20 найкращих гравців HLTV.