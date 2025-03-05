Что теперь

Ладислав Ковач рассказал в своем последнем интервью, что это решение было для него простым. Он говорит, что после многих лет в киберспорте выгорел, а потому пришло время сосредоточиться на чем-то другом, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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Я не расстроен, я сделал все, что мог в киберспорте. Я был на мейджорах, я был в финалах мейджоров, я выигрывал турниры, у меня были удивительные команды. Я все это сделал. У меня нет трофея с Мейджоров, но это не все, что нужно для счастья,

– сказал GuardiaN.

Ковач отметил, что теперь планирует сосредоточиться на стриминге.

Снайпер начал свою долгую карьеру в Counter-Strike в 2006 году, но главные достижения начались с 2012 года. Он успел поиграть за 3DMAX, FaZe, Trident, Singularity и многие другие команды. Но нам он больше всего запомнился своей игрой в Natus Vincere. В украинской команде он был дважды: сначала с декабря 2013 года по август 2017 года, а затем с 2019 по 2021 год. Именно в NAVI он одержал свои самые большие победы, закрепившись в статусе одного из лучших игроков.

За свою карьеру GuardiaN принял участие в 14 мейджорах по CS:GO, трижды подходил вплотную к главному призу. Он занял вторые места на DreamHack Open Cluj-Napoca, MGL Columbus и ELEAGUE Major 2018.

GuardiaN считался одним из лучших игроков в мире, его невероятно стабильный рейтинг принес ему шесть упоминаний в списке 20 лучших игроков HLTV.

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