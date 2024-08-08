З моменту свого повного релізу 3 серпня 2023 року Baldur's Gate 3 привернула значну увагу та залучення, а продажі перевищили 10 мільйонів копій на різних платформах, включаючи ПК, macOS, PS5, Xbox Series X та S. Щоб відсвяткувати цю віху, Larian Studios представила інтригуючу інформацію про поведінку та вподобання гравців, інформує Games 24.
А тим часом У Steam вийде візуальна новела Vivere Memento, яка розповість про останні дні УНР
Вражаючі 93% гравців вирішили створити власних персонажів, а 15% обрали шлях Темної спокуси.
Ельфи, напівельфи та люди виявилися найпопулярнішими расами для створення персонажів, кожна з яких набрала понад 12,5 мільйона створінь. Паладин був найулюбленішим класом серед гравців, в той час, як Жрець посів найнижче місце за популярністю.
Ось деякі цікаві статистичні дані:
- 141 660 гравців успішно завершили проходження режиму "Доблесть", тоді як 1 223 305 зазнали поразки, причому 76% доблесно видалили свої файли збережень.
- 1,9 мільйона гравців перетворилися на головки сиру, а ще 3,5 мільйона були відправлені на зустріч з динозаврами.
- 2 мільйони користувачів звільнили поглинача інтелекту на прізвисько Нас під час прологу.
- Собаку Scratch погладили понад 120 мільйонів разів, а ведмедика погладили 41 мільйон разів.
- 141 660 гравців намагалися погладити кота Його Величності в таверні "Останній промінь".
Статистика гравців Baldur's Gate 3
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Хоча Larian Studios зараз зосереджена на розробці двох амбітних рольових ігор, вони продовжують підтримувати Baldur's Gate 3. Сьомий великий патч очікується у вересні, разом з обіцяними покращеннями, такими як фоторежим.