Larian Studios розповіла скільки гравців зробили це з ведмедем в Baldur's Gate 3

З нагоди першої річниці Baldur's Gate 3 розробник Larian Studios ділиться цікавою статистикою про гравців, висвітлюючи успіх гри та досягнення за минулий рік.

З моменту свого повного релізу 3 серпня 2023 року Baldur's Gate 3 привернула значну увагу та залучення, а продажі перевищили 10 мільйонів копій на різних платформах, включаючи ПК, macOS, PS5, Xbox Series X та S. Щоб відсвяткувати цю віху, Larian Studios представила інтригуючу інформацію про поведінку та вподобання гравців, інформує Games 24.

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Вражаючі 93% гравців вирішили створити власних персонажів, а 15% обрали шлях Темної спокуси.

, серед сюжетних персонажів гри лідируєз 1,21 мільйонами гравців, за ним слідуєз 1,2 мільйонами таз 860 000 гравців.

Ельфи, напівельфи та люди виявилися найпопулярнішими расами для створення персонажів, кожна з яких набрала понад 12,5 мільйона створінь. Паладин був найулюбленішим класом серед гравців, в той час, як Жрець посів найнижче місце за популярністю.

Ось деякі цікаві статистичні дані:

141 660 гравців успішно завершили проходження режиму "Доблесть", тоді як 1 223 305 зазнали поразки, причому 76% доблесно видалили свої файли збережень.

1,9 мільйона гравців перетворилися на головки сиру, а ще 3,5 мільйона були відправлені на зустріч з динозаврами.

2 мільйони користувачів звільнили поглинача інтелекту на прізвисько Нас під час прологу.

Собаку Scratch погладили понад 120 мільйонів разів, а ведмедика погладили 41 мільйон разів.

141 660 гравців намагалися погладити кота Його Величності в таверні "Останній промінь".

також є те, що з 658 000 гравців Baldur's Gate 3, які займалися сексом з друїдом Галсіном, 30% вирішили злягатися з ним у формі ведмедя-гризлі, а це майже 200000 гравців.

Статистика гравців Baldur's Gate 3

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Хоча Larian Studios зараз зосереджена на розробці двох амбітних рольових ігор, вони продовжують підтримувати Baldur's Gate 3. Сьомий великий патч очікується у вересні, разом з обіцяними покращеннями, такими як фоторежим.