Ця гра у шість разів обійшла Diablo IV за одночасним онлайном і не справляється з навантаженням

Сервери Last Epoch не справляються з навантаженням, оскільки гра в шість разів обійшла за онлайном Diablo IV і багато колишніх лідерів цього рейтингу. Розробники намагаються розв'язати проблему з доступом до гри.

Гра досі знаходилася в ранньому доступі й, судячи з усього, не очікувала на таку популярність. З повноцінним релізом у Steam онлайн рольового екшену злетів настільки, що пограти мережею поки вдається далеко не всім.

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Що відбувається

22 лютого, на другий день після виходу версії 1.0, пікова кількість одночасних користувачів Last Epoch склала 176 035 людей. Порівняно з дорелізним рівнем онлайн зріс приблизно в шість разів.

Позаду залишилися рекорди Fall Guys (172 213), ремейка Resident Evil 4 (168 191), Left 4 Dead 2 (162 399) і Enshrouded (160 405).

Максимум Diablo IV у Steam виявився приблизно в шість разів нижчим (28 836 осіб).

У новинки є шанс обійти й іншого знаменитого конкурента – Path of Exile (211 637).

Через перебої в роботі серверів розробники з Eleventh Hour Games порадили гравцям тимчасово обмежитися офлайн-режимом. Автори подякували користувачам за підтримку і терпіння й запевнили, що продовжують працювати над проблемою.

Як невелику компенсацію всі покупці отримали в подарунок накидку The Autumnal Wrap.

Значна частина гравців погано відреагувала на технічний стан фінальної версії гри. Через велику кількість нових негативних оглядів рейтинг упав до 67%, хоча до повноцінного релізу тримався на рівні 85%. Розчаровані покупці звинуватили творців у поганій підготовці до повноцінного запуску й неквапливості в усуненні неполадок. Вони також скаржаться на недоступність в автономному режимі платної "косметики". Багато хто розповів, що не може увійти в гру по кілька годин. Однак це не зупиняє гравців від бажання пограти в новинку.

Творці розповідають про свою гру: відео

Last Epoch, створений ентузіастами з Reddit як "рольовий екшен мрії", хвалять за різноманітну систему розвитку персонажа і захопливий геймплей. Гру називають однією з найкращих у жанрі й "прекрасною альтернативою Diablo і Path of Exile". Також відзначають помітно покращену графіку. Крім візуальних поліпшень, повний варіант отримав два нові підкласи, предмети, навички, ворогів, торгові фракції та багато іншого.