Як це буде

Рейтинг буде визначатися на основі моделі, подібної до ELO. Згідно з пресрелізом, який цитує eSportsInsider, модель оцінюватиме не лише виступи команд, але й силу регіону, з якого вони походять. Riot Games назвала це "змішаною метрикою ELO", яка створює середньозважене значення між ELO команди та ELO ліги.

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У формулі Power Score вага ELO команди становить 80%, а ELO ліги – 20%.

На відміну від багатьох рейтингових систем інших кіберспортивних ігор, рейтинг League of Legends має на меті оновлюватися після кожної гри в серії матчів. Це означає, що Riot Games буде враховувати кожну гру, зіграну під час регіонального спліту або міжнародного івенту, як частину рейтингу.

Інша функція, яку оголосили Riot Games, – це "Контекстуалізоване зважування матчів (K-фактори)", яке визначає, як певні змагання зважуються в рейтингу. В результаті міжнародні події оцінюються вище, ніж регіональні, а матчі на виліт мають більше значення, ніж матчі групового етапу.

Global Power Rankings також має можливість прогнозувати результати матчів. Згідно з пресрелізом, ця функція була ретельно протестована, і результати показали "сильну кореляцію між очікуваними і фактичними результатами".

Останньою оголошеною функцією є оцінка для Ліги ELO (три роки) та Команди ELO (два роки). Це спроба збалансувати систему, коли справа доходить до змін у складі, й забезпечити велику вибірку міжнародних матчів.

Офіційної дорожньої карти для рейтингів не існує, але в своєму оголошенні компанія заявила, що вже розглядає, які функції можуть бути додані в майбутньому. Це включає в себе додавання внутрішньоігрової статистики, рейтинги потужності гравців та "вивчення більш детальних K-факторів" для підвищення точності системи.

Коли чекати

Перше реальне випробування Global Power Rankings відбудеться цього місяця, оскільки він буде постійно оновлюватися після кожного ігрового дня, починаючи з чемпіонату світу з League of Legends 2024.

Варто зазначити, що League of Legends – не перша кіберспортивна гра, яка має спеціальний рейтинг для своєї кіберспортивної екосистеми: Valve має власний рейтинг CS2, а також рейтинги від сайту новин та висвітлення подій HLTV.org.

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