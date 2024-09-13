Усе, що вам треба знати про League of Legends Worlds 2024: дати, призи, формат та інше

League of Legends – одна з найпопулярніших у світі кіберспортивних дисциплін, яка збирає рекордну кількість глядачів на своїх турнірах. Черговий такий уже наближається, тож організатори розкривають основну інформацію про дати, призовий фонд, команди та інші важливі деталі.

Призовий фонд

Оскільки League of Legends є однією з найбільших кіберспортивних дисциплін у світі, призовий фонд турніру також немалий. Загальна сума, яку розділять учасники між собою, складає 2 250 000 доларів. Це лише трохи менше, ніж цьогорічний призовий фонд The International 2024 (Dota 2), який становить 2 357 997 доларів.

Як розподіляться гроші:

1 місце: 450 000 доларів .

. 2 місце: 360 000 доларів.

3 і 4 місця: 180 000 доларів.

5 і 8 місця: 101 250 доларів.

9 і 11: 78 750 доларів.

12-14: 67 500 доларів.

15-16: 56 250 доларів.

17-18: 39 375 доларів.

19-20: 22 500 доларів.

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Дата проведення і формат

Турнір пройде з 25 вересня 2024 року по 2 листопада.

Формат і структура турніру розпочнеться з Етапу 1 (Play-In), де вісім команд змагатимуться одна проти одної. Всі команди будуть розбиті на дві групи з подвійним вибуванням з матчами за принципом "найкращий з трьох". Команди, що програли у верхньому раунді 2, зіграють з командами-переможцями нижнього раунду 1 з іншого набору команд. Чотири найкращі команди пройдуть до Етапу 2.

Після Етапу 1 розпочнеться Етап 2, у якому візьмуть участь 16 команд. Етап буде проходити у швейцарському форматі з п'ятьма раундами. Наприкінці кожного раунду буде проведено жеребкування, і команди, які здобудуть три перемоги, перейдуть до Етапу 3. Команда, яка зазнає трьох поразок, вибуває з турніру. Кваліфікаційні матчі та матчі на виліт проводяться за принципом "найкращий з трьох", тоді як всі інші матчі — за принципом "найкращий з одного".

Після Етапу 2 відбудеться фінальний етап, Етап 3 (Knockout). Цей етап складатиметься з восьми команд, що прийшли з Етапу 2, і буде складатися з матчів на виліт. Усі матчі відбуватимуться за принципом "найкращий з п'яти".

Учасники

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У League of Legends Worlds беруть участь чимало команд з усього світу, деякі з них були запрошені, а деякі пройшли кваліфікацію на попередніх турнірах у 2024 році. Усі команди, які беруть участь у League Worlds – далі.

Відбір на швейцарському етапі:

Hanwha Life Esports.

Gen.G.

Bilibili Gaming.

Top Esports.

LNG Esports.

Weibo Gaming.

G2 Esports.

Fnatic.

FlyQuest.

Team Liquid.

Додаткові команди ще уточнюються.

Пройшли відбір на сцену плей-офф:

MAD Lions KOI.

100 Thieves.

PSG Talon.

Fukuoka SoftBank HAWKS Gaming.

GAM Esports.

Viking Esports.

paiN Gaming.

Movistar R7.

Де дивитися League of Legends Worlds

Протягом усього турніру League Worlds транслюватиметься в прямому ефірі на офіційному каналі Riot Games у Twitch.