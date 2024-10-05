Попри те, що LoL Worlds 2024 ще далекий від свого апогею, пікова кількість глядачів події досягла близько 3 мільйонів осіб, що на голову вище показників усіх інших кіберспортивних подій цього року.

До теми Усе, що вам треба знати про League of Legends Worlds 2024: дати, призи, формат та інше

Тенденція пророкує нові рекорди

За інформацією порталу Esports Charts, Чемпіонат світу з League of Legends 2024 на піку дивився 2 820 371 глядач.

Такий дивовижний глядацький показник турніру вдалося досягти вже на другому етапі, який зазвичай має набагато менше глядачів, ніж матчі на виліт та фінал.

За прогнозами Favbet, Gen.G має всі шанси на перемогу у League of Legends Worlds 2024. Коефіцієнт на їхній виграш – 3.15. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Озираючись на LoL Worlds 2023, можна відчути важливість цього досягнення, адже пік глядачів торішнього турніру на цьому етапі й близько не наближався до теперішнього показника, а ближче до 3 мільйонів глядачів у 2023 році набралося лише на стадії плей-офф, у чвертьфіналі та півфіналі.

Цікаво! Гранд-фінал Worlds 2023 мав понад 6,4 мільйона одночасних глядачів.

Якщо кількість переглядів продовжуватиме зростати такими темпами, то цьогорічний Worlds може встановити історичні рекорди для усього кіберспорту, не лише в рамках цього року.