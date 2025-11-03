Головний турнір з League of Legends наближається до фіналу: хто боротиметься за мільйон доларів

Фінал головного турніру з League of Legends цього року вже не за горами. Попри шалений рівень конкуренції, деякі фаворити вже попрощалися з шансами на перемогу, а атмосфера напруженості зростає з кожним завершеним поєдинком. Попереду – вирішальна битва за рекордний приз та статус найкращої команди світу.

Які команди проходять далі на LoL Worlds 2025?

Цьогорічний Чемпіонат світу з League of Legends – це масштабна подія, яка зібрала 17 команд із різних регіонів. Турнір стартував 14 жовтня, а фінал відбудеться 9 листопада у Ченду, Китай, пише 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Наразі претендентами на перемогу й головний приз є дві команди – T1 та KT Rolster. Вони зустрінуться у гранд-фіналі, який стане вже четвертим фіналом поспіль для T1.

У півфіналах KT Rolster здолали Gen.G з рахунком 3:1 і CTBC Flying Oyster з рахунком 3:0.

T1 обійшли спочатку Anyone's Legend з рахунком 3:2, як писало видання Esports Insider, а потім Top Esports із рахунком 3:0.

До вирішального етапу обидва колективи підійшли в оптимальній формі, демонструючи контроль карти та адаптацію до стилю суперників.

Список вибулих у плей-оф команд виглядає так:

Gen.G – поразка від KT Rolster у півфіналі.

Top Esports – поразка від T1 у півфіналі.

Anyone’s Legend, G2 Esports, CTBC Flying Oyster, Hanwha Life Esports – виліт у чвертьфіналах.

Команди, що вибули ще раніше (на стадіях плей-ін та швейцарської системи): Invictus Gaming, Bilibili Gaming, FlyQuest, 100 Thieves, Movistar KOI, PSG Talon, Vivo Keyd Stars, Fnatic, Secret Whales та CTBC Flying Oyster.

Призовий фонд LoL Worlds 2025

2025 рік став рекордним для Worlds: призовий фонд події зріс до 5 мільйонів доларів (що майже вдвічі більше, ніж минулого року).

Переможець отримає 1 мільйон доларів – це 20% бюджету турніру.

Друге місце отримає 800 тисяч.

За третє і четверте місця віддають по 400 тисяч.

Команди, які не дійшли до плей-оф, також отримають призові згідно з фінальним розподілом місць, від 75 до 175 тисяч доларів.

Окрім основного призового фонду, команди отримують відсоток від продажу ігрового мерчу та чемпіонських скінів.

Розклад вирішальних матчів та фінал

Згідно з офіційним розкладом Riot Games, фінальний матч за Summoner's Cup між T1 і KT Rolster відбудеться 9 листопада о 10:00 за київським часом у комплексі Dong'an Lake Sports Park у Ченду, Китай. Усі матчі проводяться у форматі Bo5 (до трьох перемог).

