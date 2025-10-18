Виконавчий продюсер студії Riot Games Пол Беллецца у кумедному відео анонсував повернення зими у світ LoL, повідомляє 24 Канал з посиланням на League of Legends на YouTube.

Коли у LoL повернеться сніг?

У 2018 році в League of Legends, яка нещодавно отримала колекційне видання на честь 15 років в кіберспорті, востаннє проводили подію під назвою Snowdown, яка була віртуальним святковим фестивалем, що приносив в гру сніг і новорічний настрій.

Відтоді фанати проєкту залишалися без свята, але невтомно просили розробників повернути цю атмосферну подію.

Чи є краща пора року, ніж Снігопад, коли повітря свіже, сніг пухнастий, а шоколад гарячий?,

– так описують Snowdown на League of Legends Fandom.

Аж ось з'явилося відео у якому продюсер Пол Беллецца, паралельно роблячи сніжного ангела, анонсує повернення снігу до світу LoL.

Його довгу відсутність розробник пояснює технічною складністю реалізації та певним дисонансом щодо того, що коли в Північній півкулі зима – у Південній все ще можна грітися на сонечку, жартуючи, що саме звідти родом (з Нової Зеландії) старший віцепрезидент студії Андрей "Meddler" Ван Рун.

Оскільки ви справді просили про це, ми все одно це зробимо. Зимова карта повертається, народ,

– йдеться у відео.

Анонс оновлення – дивіться відео

Хоча всі деталі довгоочікуваного повернення ще не зовсім зрозумілі, відомо, що новорічна версія мапи Summoner's Rift з'явиться в патчі під маркуванням 25.23, який має вийти 19 листопада.

У попередні роки, окрім самої карти, гравців також тішили всілякими святковими скінами, обмеженими за часом подіями та тематичними сезонними нагородами. Тож зараз шанувальники LoL також можуть сподіватися на подібні "подарунки".