Колишній очільник PlayStation Indies розкритикував презентацію Switch 2 Direct

Легендарний працівник PlayStation та багаторічний президент інді-департаменту компанії Сюхей Йосіда прокоментував презентацію нової консолі Nintendo, несподівано розкритикувавши захід.

Колишній президент SIE Worldwide Studios Сюхей Йосіда прокоментував нещодавній захід від Nintendo, а саме презентацію портативної консолі Switch 2, та залишив доволі неочікуваний вердикт, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamerant.

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7 з 10, але лише через FromSoftware

Nintendo Switch 2 вперше представили публіці 2 квітня, а окрім детального опису характеристик консолі було також анонсовано деякі відеоігри, що з'являться на новенькій платформі.

Йосіда, який спостерігав за трансляцією та коментував її в прямому ефірі на YouTube MinnMax, залишився не надто вражений побаченим.

Функціонер заявив, що презентація виявилась дещо "розчаровуючою", оскільки йому не вистачило анонсів нових відеоігор, а більшість показаних проєктів були просто ремейками чи портами.

Запис трансляції з коментарями Йосіди – дивіться відео

Окрім того, Сюхей здивувався високій вартості консолі (450 доларів, – ред.), хоча потім погодився, що зараз ціни на все невпинно зростають.

Одначе було те й що сподобалося ветеранові Sony. Так Йосіда похвалив нові цікаві "соціальні функції" Switch 2, а також був втішений анонсом гри Fromsoftware для Switch 2 – The Duskbloods.

Загалом, Сюхей оцінив презентацію в 7 балів з 10 та уточнив, що якби не гра Fromsoftware, то оцінка була б на бал нижчою.