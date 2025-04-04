Бывший президент SIE Worldwide Studios Сюхей Йосида прокомментировал недавнее мероприятие от Nintendo прокомментировал недавнее мероприятие от Nintendo, а именно презентацию портативной консоли Switch 2, и оставил довольно неожиданный вердикт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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7 из 10, но только благодаря FromSoftware

Nintendo Switch 2 впервые представили публике 2 апреля, а кроме детального описания характеристик консоли были также анонсировано некоторые видеоигры, что появятся на новенькой платформе.

Йосида, наблюдавший за трансляцией и комментировавший ее в прямом эфире на YouTube MinnMax, остался не слишком впечатлён увиденным.

Функционер заявил, что презентация оказалась несколько "разочаровывающей", поскольку ему не хватило анонсов новых видеоигр, а большинство показанных проектов были просто ремейками или портами.

Запись трансляции с комментариями Йосиды – смотрите видео

Кроме того, Сюхей удивился высокой стоимости консоли (450 долларов, – ред.), хотя потом согласился, что сейчас цены на все неуклонно растут.

Однако было то и что понравилось ветерану Sony. Так Йосида похвалил новые интересные "социальные функции" Switch 2, а также был воодушевлен анонсом игры Fromsoftware для Switch 2 – The Duskbloods.

В общем, Сюхей оценил презентацию в 7 баллов из 10 и уточнил, что если бы не игра Fromsoftware, то оценка была бы на балл ниже.