Тайсон Ван Нго, більш відомий під своїм ніком TenZ – жива легенда кіберспорту та вважається одним з найкращих гравців Valorant в історії, але за його власними словами він навряд би досяг такого успіху в CS 2.

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У CS 2 занадто багато класних кіберспортсменів

Зовсім нещодавно TenZ оголосив, що переходить на посаду контент-мейкера організації The Sentinels та закінчує кіберспортивну кар'єру.

Під час одного зі стримів молодика запитали чи не розглядає він варіант стати кібератлетом в іншому популярному шутері – Counter-Strike 2.

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Відповідь Тайсона була однозначним "ні", а обґрунтував він це тим, що було б "надто важко" стати професіоналом у дисципліні, в якій є так багато інших гравців, кращих за нього.

Фрагмент трансляції – дивіться відео

Геймер пригадав власну юність і коротку кар'єру в CS:GO, та розповів, що навіть на своєму тодішньому піку не міг зрівнятися з кращими з кращих.

Я грав на Train проти s1mple, і там був один постріл, який мене вразив… Він флікнув та ваншотнув мене з Deagle. Це був один із найбожевільніших пострілів, які я бачив у своєму житті,

– розповів стример.

Окрім того, Тайсон назвав лідера Vitlality – ZywOo "машиною для вбивства", сказавши, що той був якоюсь нестримною силою в кожному матчі.

Отож, як показав час, TenZ зробив правильний вибір свого часу перейшовши у Valorant та вписавши своє ім'я в історію саме цього проєкту.