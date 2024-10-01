Тайсон Ван Нго, более известный под своим ником TenZ – живая легенда киберспорта и считается одним из лучших игроков Valorant в истории, но по его собственным словам он вряд ли бы достиг такого успеха в CS 2.

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В CS 2 слишком много классных киберспортсменов

Совсем недавно TenZ объявил, что переходит на должность контент-мейкера организации The Sentinels и заканчивает киберспортивную карьеру.

Во время одного из стримов молодого человека спросили не рассматривает ли он вариант стать кибератлетом в другом популярном шутере – Counter-Strike 2.

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Ответ Тайсона был однозначным "нет", а обосновал он это тем, что было бы "слишком тяжело" стать профессионалом в дисциплине, в которой есть так много других игроков, лучше него.

Фрагмент трансляции – смотрите видео

Геймер вспомнил собственную юность и короткую карьеру в CS:GO, и рассказал, что даже на своем тогдашнем пике не мог сравниться с лучшими из лучших.

Я играл на Train против s1mple, и там был один выстрел, который меня поразил... Он фликнул и ваншотнул меня с Deagle. Это был один из самых безумных выстрелов, которые я видел в своей жизни,

– рассказал стример.

Кроме того, Тайсон назвал лидера Vitlality – ZywOo "машиной для убийства", сказав, что тот был какой-то неудержимой силой в каждом матче.

Поэтому, как показало время, TenZ сделал правильный выбор в свое время перейдя в Valorant и вписав свое имя в историю именно этого проекта.