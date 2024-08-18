Легендарні снайпери поборолися в армреслінгу – хто виявився сильнішим s1mple чи kennyS

Легендарні кіберспортсмени зійшлися в дуелі, щоправда, замість віртуального протистояння, фанати отримали поєдинок з армреслінгу між Олександром "s1mple" Костилєвим та Кенні "kennyS" Шрабом.

Суперництво між s1mple та kennyS, на піку їхньої кіберспортивної форми, було легендарним. Зараз Шраб уже закінчив кар'єру, а Костилєв перебуває у безстроковій відпустці, але молодики продовжують протистояти один одному, навіть у таких неочікуваних дисциплінах як армреслінг.

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Хто виявився сильнішим

Легендарні кіберспортсмени відвідали Китай задля шоу-матчу з Counter-Strike на неоголошеній події, спонсорованій місцевими багатіями.

Хоча у мережі немає інформації про віртуальну дуель хлопців, вірусним стало відео, в якому вони вирішили позмагатися в силі.

Поєдинок, звісно, важко назвати проведеним за правилами армреслінгу, але видовище все ще цікаве.

Кенні та Олександр в неочікуваній дуелі – дивитися відео

Слід зазначити, що явним переможцем двобою став саме українець, а коментатори під відео досхочу покепкували над цим фактом.

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Це ніби Scout проти AWP, – пожартував один з дотепників (це дві снайперські гвинтівки з Counter-Strike й остання значно потужніша – ред.)

Сподіваємося, що s1mple нарешті закінчить свою відпустку та почне тішити фанатів кіберспорту тим, що вміє найкраще.