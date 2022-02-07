Легендарний гравець CS: GO дебютував у MMA з перемоги нокаутом: видовищне відео

Колишній кіберспортсмен та Major MVP 2014 року провів перший професійний поєдинок за правилами MMA та вийшов з нього переможцем. Відео нищівного нокауту – у матеріалі.

Культовий гравець CS: GO – Ярослав "pashaBiceps" Ярзабковскі здійснив дебют у єдиноборствах ММА та переміг суперника нищівним "хедшотом" у другому раунді.

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У часи професійної кар'єри Паша входив до складу славнозвісного польського складу колективу Virtus.Pro, який з 2014 по 2018 рік був однією з найкращих команд світу у Counter-Strike.

Після CS: GO Паша, який завжди виділявся своєю фізичною підготовкою, вирішив не сидіти склавши руки та спробувати себе у ММА.

Форма Паші в часи кіберспорту / зображення wewatch.gg

Геймер провів свій перший бій 5 лютого у рамках "HIGH-ліги" – турніру де у якості бійців виступають різноманітні знаменитості. Там він зустрівся з польським бодибілдером Міхалом "Owca WK" Овчарзаком.

Як це часто буває, успішна людина – успішна у всьому. "Папіто" став черговим підтвердженням цієї гіпотези, коли вже у 2 раунді спочатку встояв під градом атак опонента, а потім точним ударом в щелепу відправив того на підлогу октагону.

Реакція мережі ​

Колишні опоненти та друзі Біцепса зі світу CS: GO щиро вболівали за нього та після поєдинку засипали тріумфатора привітаннями.

Серед них були не менш легендарні кіберспортсмени – Габріель "Fallen" Толедо та найкращий гравець CS: GO у 2021 році – український снайпер Олександр "s1mple" Костилєв.

Не залишилась осторонь і гра, завдяки якій Паша став відомим на увесь світ.

Офіційний акаунт CS: GO у твітері не лише привітав новоспеченого бійця, а й встановив його фото у якості аватара профілю.



З такою нищівною перемогою в активі важко припустити коли та з ким "Папіто" зійдеться у наступному двобої, але одне можна сказати точно: вся спільнота CS: GO буде підтримувати поляка в його кутку.