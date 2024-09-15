Вслід за чутками про те, що легендарний Нікола Ковач майже домовився про перехід до Falcons, до колективу почали сватати ще більш іменитого кіберспортсмена.

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s1mple може стати найдорожчим трансфером в історії Counter-Strike

Як стверджує журналіст та інсайдер Річард Льюїс, після завершення переходу Ковача, організація Falcons планує запросити до своїх лав кращого гравця в історії CS – Олександра "s1mple" Костилєва.

Наразі українець вже довгий час знаходиться у безстроковій відпустці, але останнім часом все активніше стримить Counter-Strike 2, що може свідчити про підготовку до повернення. При цьому він має чинний контракт з NAVI.

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Хоча точна ціна снайпера залишається таємницею, в мережі зринала інформація про те, що викуп контракту Костилєва обійдеться охочій команді у "скромні" 3 мільйони євро.