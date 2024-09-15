Falcons готують трансферну бомбу – іменитий снайпер може поповнити колектив з CS 2

На світ кіберспортивного Counter-Strike 2 може очікувати неймовірний трансфер, адже останні чутки стверджують, що саудівська організація Falcons хоче підписати українського снайпера NAVI.

Вслід за чутками про те, що легендарний Нікола Ковач майже домовився про перехід до Falcons, до колективу почали сватати ще більш іменитого кіберспортсмена.

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s1mple може стати найдорожчим трансфером в історії Counter-Strike

Як стверджує журналіст та інсайдер Річард Льюїс, після завершення переходу Ковача, організація Falcons планує запросити до своїх лав кращого гравця в історії CS – Олександра "s1mple" Костилєва.

Наразі українець вже довгий час знаходиться у безстроковій відпустці, але останнім часом все активніше стримить Counter-Strike 2, що може свідчити про підготовку до повернення. При цьому він має чинний контракт з NAVI.

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Хоча точна ціна снайпера залишається таємницею, в мережі зринала інформація про те, що викуп контракту Костилєва обійдеться охочій команді у "скромні" 3 мільйони євро.