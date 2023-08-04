Ігри LEGO вже багато років користуються великою популярністю серед шанувальників і перетинаються з кількома великими франшизами, як от Зоряними війнами та Бетменом.

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Нова гра LEGO Harry Potter

Однак геймери, яким подобається чарівний світ, не бачили нової гри LEGO, дія якої розгортається у світі Гаррі Поттера, з моменту виходу LEGO Harry Potter: Years 5-7. Це може змінитися найближчим часом, якщо чутки про нову гру LEGO Harry Potter виявляться правдою.

Минув вже багато часу з моменту виходу останньої гри в цій серії LEGO, але зараз популярність Гаррі Поттера відроджується. Багато хто вважає, що завдяки величезному успіху Hogwarts Legacy ігри LEGO можуть розповісти більше історій про Гаррі Поттера.

Серія LEGO Harry Potter: дивіться відео

Як повідомляється, на інстаграм-сторінці Warner Bros. South Africa з'явилася публікація, яка нібито містила зображення LEGO Harry Potter, логотип TT Games і дату 25 серпня 2023 року. Її одразу ж видалили, але журналісти намагаються встановити її автентичність.