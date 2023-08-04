Игры LEGO уже много лет пользуются большой популярностью среди поклонников и пересекаются с несколькими крупными франшизами, как Звездными войнами и Бэтменом.

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Новая игра LEGO Harry Potter

Однако геймеры, которым нравится волшебный мир, не видели новой игры LEGO, действие которой разворачивается в мире Гарри Поттера с момента выхода LEGO Harry Potter: Years 5-7. Это может измениться в ближайшее время, если слухи о новой игре LEGO Harry Potter окажутся правдой.

Прошло уже много времени с момента выхода последней игры в этой серии LEGO, но сейчас популярность Гарри Поттера возрождается. Многие считают, что благодаря огромному успеху Hogwarts Legacy игры LEGO могут рассказать больше историй о Гарри Поттере.

Серия LEGO Harry Potter: смотрите видео

Как сообщается, на инстаграм-странице Warner Bros. South Africa появилась публикация, которая якобы содержала изображение LEGO Harry Potter, логотип TT Games и дату 25 августа 2023 года. Ее сразу же удалили, но журналисты пытаются установить ее подлинность.