300 ігрових персонажів та 23 планети: перші деталі про LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Розробники із TT Games поділилися першою офіційною інформацією про відеогру LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. У грі буде 800 персонажів, але зіграти вийде всього за 300.

Джерело: TheGamer

Дон МакДіармід в інтерв'ю виданню Official PlayStation Magazine розповів перші деталі про новий проєкт у всесвіті "Зоряних війн". Дон працює дизайнером у студії TT Games, яка зараз займається розробкою відеогри LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

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Дон відзначив, що відеогра створюється з нуля й на абсолютно новому ігровому рушії. У LEGO Star Wars: The Skywalker Saga буде відкритий світ та космічні битви, які будуть генеруватися випадково. Розробник відзначив, що у відеогрі буде аж 23 планети (всього буде 28 локацій), які можна буде відвідати. Дон зазначив наступне:

Якщо у вас є улюблене місце у всесвіті "Зоряних війн", дуже ймовірно, що ви зможете відвідати його у відеогрі.

Цікаво, що у відеогрі буде всього 800 різноманітних персонажів, але зіграти вийде лише за 300. Це рекордна кількість ігрових героїв для серії LEGO, бо у Lego Marvel Super Heroes 2 було 270 персонажів, але це без врахування численних DLC для цієї відеогри.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga повторить сюжет основних 9 фільмів, а геймери зможуть проходити їх у будь-якому порядку. Дон відзначив, що у грі величезний відкритий світ, який буде цікаво досліджувати. Розробники хочуть дати гравцям більше свободи, тому й зробили гру не такою лінійною. Також дизайнер відзначив, що їх команда покращила певні рівні, а деяким персонажам вони вирішили приділили більше уваги.

Дивіться геймплейний трейлер відеогри LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – відео

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga анонсували ще у червні 2019 року, але перший геймплейний трейлер показали лише у серпні 2020 року. Також варто відзначити, що реліз цього проєкту мав відбутися ще наприкінці минулого року, але розробники змістили дату виходу на 2021. Якщо вірити чуткам, то гра вийде вже у травні на всі основні платформи.