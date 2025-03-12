Відомий виробник іграшок створює власну команду розробників відеоігор

На ринку відеоігор з'явиться ще одна студія, заснована компанією Lego. Вона має довгу історію в цьому секторі, адже її унікальна стилістика вже була адаптована для деяких проєктів. Поява у Fortnite залучила 89 мільйонів гравців, а успіх таких проєктів, як LEGO Harry Potter Collection, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga чи LEGO Marvel Super Heroes показує, що аудиторія зацікавлена.

Нова студія від Lego

Компанія вже дуже багато років дозволяє використовувати свій бренд і стилістику різноманітним студіям для розробки й просування комп'ютерних ігор у всесвіті відомих франшиз, у тематиці яких сама Lego випускає конструктори. Тому цілком логічно, що в якийсь момент вона вирішила також зайнятися ігровим ремеслом, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генерального директора Lego Нільса Крістіансена для Financial Times.

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Ми можемо створювати ігри для дітей різного віку – як цифрові, так і фізичні. З цією метою ми створюємо власний підрозділ з розробки ігор,

– каже Крістіансен.

За даними видання, Lego вклала сотні мільйонів доларів, щоб потроїти кількість своїх розробників програмного забезпечення до більш ніж 1800. Вона студія буде частиною цих зусиль.

З матеріалу FT не зрозуміло, чи планує Lego припинити співпрацю зі сторонніми розробниками після того, як власна студія повноцінно запрацює. Це було б ризикованим кроком, враховуючи той капітал, який ігри Lego, створені сторонніми брендами, накопичили за останні кілька десятиліть. Ніщо не заважає компанії створювати свої ігри паралельно з іграми партнерів. А враховуючи той факт, що її власні проєкти цілком можуть провалитися, відмовлятися від співпраці з іншими студіями було б нерозумно.

Зрозуміло, що зараз ще занадто рано говорити про якісь конкретні проєкти. Навіть якщо вони вже плануються, то їхні назви та франшизи ми дізнаємося ще не скоро.

Поряд з розвитком ігрового бізнесу, компанія викупила повні права на свої тематичні парки розваг Legoland, оскільки вона знову намагається диверсифікувати свою діяльність, виходячи за межі фізичного виробництва конструкторів.