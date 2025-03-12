Новая студия от Lego

Компания уже очень много лет позволяет использовать свой бренд и стилистику разнообразным студиям для разработки и продвижения компьютерных игр во вселенной известных франшиз, в тематике которых сама Lego выпускает конструкторы. Поэтому вполне логично, что в какой-то момент она решила также заняться игровым ремеслом, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью генерального директора Lego Нильса Кристиансена для Financial Times.

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Мы можем создавать игры для детей разного возраста – как цифровые, так и физические. С этой целью мы создаем собственное подразделение по разработке игр,

– говорит Кристиансен.

По данным издания, Lego вложила сотни миллионов долларов, чтобы утроить количество своих разработчиков программного обеспечения до более чем 1800. Она студия будет частью этих усилий.

Из материала FT не понятно, планирует ли Lego прекратить сотрудничество со сторонними разработчиками после того, как собственная студия полноценно заработает. Это было бы рискованным шагом, учитывая тот капитал, который игры Lego, созданные сторонними брендами, накопили за последние несколько десятилетий. Ничто не мешает компании создавать свои игры параллельно с играми партнеров. А учитывая тот факт, что ее собственные проекты вполне могут провалиться, отказываться от сотрудничества с другими студиями было бы глупо.

Понятно, что сейчас еще слишком рано говорить о каких-то конкретных проектах. Даже если они уже планируются, то их названия и франшизы мы узнаем еще не скоро.

Наряду с развитием игрового бизнеса, компания выкупила полные права на свои тематические парки развлечений Legoland, поскольку она снова пытается диверсифицировать свою деятельность, выходя за пределы физического производства конструкторов.