Lenovo пояснила ситуацію з драйверами для Legion Go, яку помилково відправили в забуття

Після хвилі чуток про припинення оновлень для портативної консолі Legion Go компанія Lenovo офіційно виступила з роз'ясненням. Виробник запевнив, що підтримка пристрою триває і завершиться не раніше жовтня 2029 року.

Підставою для занепокоєння стали повідомлення про те, що Lenovo нібито припиняє випуск драйверів для портативної ігрової приставки Lenovo Legion Go. Новина швидко розлетілася технічними медіа та соцмережами, адже пристрій вийшов трохи більше, як два роки тому – і для такого класу ґаджетів це ще далеко не кінець життєвого циклу. Однак виробник поспішив запевнити, що все не так, пояснює PCWorld.

Компанії заявила в офіційному коментарі, що підтримка Legion Go не припинена і триватиме щонайменше до жовтня 2029 року.

У Lenovo наголосили, що активно продовжують випускати необхідні оновлення драйверів і BIOS для моделі Legion Go (8.8, 1). Крім того, компанія співпрацює з AMD щодо графіка виходу драйверів. Перед релізом кожне оновлення проходить внутрішні перевірки та сертифікацію за стандартними протоколами Lenovo.

Звідки взялися чутки?

Плутанина виникла на тлі повідомлень про припинення підтримки процесорів серії Ryzen Z1 компанією AMD – саме ці чипи використовуються в Legion Go. Джерелом інформації став південнокорейський офіс Lenovo, який раніше заявив про відсутність "планів щодо подальших оновлень драйверів" для оригінальної моделі, як повідомляло видання WCCFTECH.

Втім, згодом стало зрозуміло, що це формулювання могли некоректно перекласти або інтерпретувати. Ймовірно, йшлося про конкретний етап оновлень або про тимчасову паузу, а не про повне припинення підтримки. Проте інформація швидко поширилася, і користувачі почали хвилюватися.

Побоювання стосувалися не лише Legion Go. Під питанням опинилися й інші портативні ПК на базі Ryzen Z1, зокрема перша версія Asus ROG Ally. У геймерській спільноті з’явилися припущення, що ці пристрої можуть наближатися до завершення свого життєвого циклу.

Чому це важливо?

Lenovo – найбільший виробник ПК у світі, і офіційна позиція компанії має вагу. Як зазначає PC World, заяви регіональних представництв не завжди відображають позицію глобального офісу. У цьому випадку, ймовірно, йдеться про передчасну або неточно подану інформацію.

Для власників Legion Go це означає, що пристрій і надалі отримуватиме драйвери та системні оновлення ще кілька років. А для ринку портативних ігрових ПК загалом – це сигнал, що великі виробники не поспішають "списувати" свої моделі після двох років на ринку.