Основанием для беспокойства стали сообщения о том, что Lenovo якобы прекращает выпуск драйверов для портативной игровой приставки Lenovo Legion Go. Новость быстро разлетелась техническими медиа и соцсетями, ведь устройство вышло чуть более, как два года назад – и для такого класса гаджетов это еще далеко не конец жизненного цикла. Однако производитель поспешил заверить, что все не так, объясняет PCWorld.

Компании заявила в официальном комментарии, что поддержка Legion Go не прекращена и продлится по меньшей мере до октября 2029 года.

В Lenovo отметили, что активно продолжают выпускать необходимые обновления драйверов и BIOS для модели Legion Go (8.8, 1). Кроме того, компания сотрудничает с AMD относительно графика выхода драйверов. Перед релизом каждое обновление проходит внутренние проверки и сертификацию по стандартным протоколам Lenovo.

Откуда взялись слухи?

Путаница возникла на фоне сообщений о прекращении поддержки процессоров серии Ryzen Z1 компанией AMD – именно эти чипы используются в Legion Go. Источником информации стал южнокорейский офис Lenovo, который ранее заявил об отсутствии "планов по дальнейшим обновлениям драйверов" для оригинальной модели, как сообщало издание WCCFTECH.

Впрочем, впоследствии стало понятно, что эту формулировку могли некорректно перевести или интерпретировать. Вероятно, речь шла о конкретном этапе обновлений или о временной паузе, а не о полном прекращении поддержки. Однако информация быстро распространилась, и пользователи начали волноваться.

Опасения касались не только Legion Go. Под вопросом оказались и другие портативные ПК на базе Ryzen Z1, в частности первая версия Asus ROG Ally. В геймерском сообществе появились предположения, что эти устройства могут приближаться к завершению своего жизненного цикла.

Почему это важно?

Lenovo – крупнейший производитель ПК в мире, и официальная позиция компании имеет вес. Как отмечает PC World, заявления региональных представительств не всегда отражают позицию глобального офиса. В данном случае, вероятно, речь идет о преждевременной или неточно поданной информации.

Для владельцев Legion Go это означает, что устройство и в дальнейшем будет получать драйверы и системные обновления еще несколько лет. А для рынка портативных игровых ПК в целом – это сигнал, что крупные производители не спешат "списывать" свои модели после двух лет на рынке.