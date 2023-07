Розробник Paradox Tectonic минулого березня представив Life by You – гру, яку називають конкурентом The Sims. Режисером майбутньої гри-симулятора життя стане Род Хамбл, найбільш відомий своєю роботою над The Sims 2 і The Sims 3.

Також цікаво Головне – ідея: 5 популярних модифікацій, що переросли у повноцінні відеоігри

Дата виходу Life by You

Life by You використовує усталену формулу The Sims, запроваджуючи бездоганний відкритий світ, настроювані діалоги та можливість контролювати будь-якого персонажа в будь-який час.

Гра вийде в ранньому доступі 5 березня 2024 року. Як пояснив режисер Род Хамбл, студія уважно прислухалася до відгуків шанувальників і партнерів студії в спільноті модифікаторів.

Таким чином, Paradox Tectonic представляє кілька відчутних покращень. Однак для їх впровадження потрібно перенести випуск раннього доступу Life By You до початку 2024 року.

Оновлення дати виходу Life By You: дивіться відео

Ці оновлення включають візуальні покращення, удосконалення ігрового процесу, оновлений інтерфейс користувача, додаткові інструменти модифікації, виправлення помилок і дві нові мови.

Гра вже підтримує англійську, французьку, іспанську та німецьку мови, але Paradox Tectonic планує додати до збірки раннього доступу італійську та португальську мови.

Візуальні покращення Life by You включатимуть кращу анімацію, детальніші моделі персонажів, покращене освітлення та нові візуальні ресурси.