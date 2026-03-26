Які несподіванки приховує всесвіт Life is Strange?

Історія франшизи розпочалася у квітні 2013 року, коли невелика команда з 15 осіб у студії Don't Nod Entertainment взялася за проєкт під кодовою назвою "What If". Сьогодні мільйони гравців знають цю історію як Life is Strange, шлях до успіху якої був сповнений драматичних моментів та радикальних змін, які лишилися поза увагою широкого загалу, пише 24 Канал.

Дивіться також S․T․A․L․K․E․R․ святкує 19 років: найцікавіші факти про українську гру, що підкорила світ

Боротьба за право бути дівчиною

Коли Оскар Гільберт, генеральний директор Don't Nod, пропонував ідею гри великим видавцям, він постійно чув одну й ту ж відмову: ігри з жінками в головній ролі не продаватимуться. Більшість компаній вимагали змінити стать Макс Колфілд на чоловічу.

Тільки Square Enix погодилася підтримати оригінальне бачення розробників, навіть не поставивши під сумнів гендерну приналежність протагоністки, пише The Guardian.

Від банкрутства до порятунку

На момент початку розробки студія Don't Nod перебувала у критичному фінансовому стані після слабких продажів їхньої попередньої гри Remember Me. Епізодична модель випуску була не лише творчим вибором, а й способом виживання: випуск гри частинами дозволяв отримувати прибуток до повного завершення проєкту. Зрештою, успіх Life is Strange фактично врятував компанію від закриття.

Рейчел Ембер колись була Джесс Палмер

У ранньому прототипі гри від червня 2014 року багато знайомих елементів мали інші назви. Місто Аркадія-Бей називалося Аврора-Крік, а ключова фігура сюжету, Рейчел Ембер, була відома як Джесс Палмер. Прізвище Палмер було прямою посиланням до Лори Палмер із серіалу "Твін Пікс".

Також розробники планували додати значно похмуріші елементи, наприклад, кривавий дощ замість аномального снігу.

Реальний прототип Аркадія-Бей

Хоча події гри розгортаються у вигаданому містечку, воно має цілком реальний фізичний прототип, зазначає Life is Strange Wiki. Це місто Гарібальді у штаті Орегон. Розробники обрали його за характерну головну вулицю, що пролягає вздовж узбережжя.

Цікаво, що поштовий індекс, який фігурує у грі – 97141 – належить реальному регіону Тілламук, що надихнув на створення атмосфери проєкту.



Вигляд на ігрове місто Аркадія-Бей / Зображення Don't Nod

Науковий підхід до трагедії Кейт Марш

Для створення сцени на даху з Кейт Марш розробники пішли на безпрецедентні кроки. Вони вивчали матеріали з попередження самогубств і консультувалися з фахівцями з психічного здоров'я.

Щоб гравець відчув справжню людську відповідальність, у цій сцені у Макс навмисно відібрали її надприродні сили – доля Кейт залежала виключно від уважності гравця до деталей та його емпатії.

Прихована математика виховання

У Life is Strange 2 розробники впровадили складну систему відстеження впливу Шона на свого молодшого брата Даніеля. У коді гри існують приховані показники, такі як MLTY (мораль) та BRTHD (братерство), що зберігаються як 32-бітні цілі числа. Кожна дрібниця, як-от крадіжка шоколадки або дозвіл Даніелю лаятися, змінює ці цифри, що зрештою визначає поведінку молодшого брата у фіналі.

Літературне коріння Макс Колфілд

Прізвище головної героїні є прямою даниною поваги Голдену Колфілду, протагоністу культового роману Джерома Селінджера "Над прірвою у житі". Обидва персонажі мають схожі риси: вони підлітки-бунтарі, які понад усе прагнуть зберегти чистоту та невинність у жорстокому світі дорослих.



На цьому місці відбуваються ключові події гри / Зображення Don't Nod

Телевізійні великодки на дорогах

Розробники наповнили першу гру безліччю відсилань до попкультури через номерні знаки автомобілів. Уважні гравці могли помітити зашифровані назви серіалів: TWN PKS ("Твін Пікс"), BRK BD ("Пуститися берега"), THXFLS ("Цілком таємно") та SXFTNDR ("Клієнт завжди мертвий").

Технологічний стрибок у True Colors

Довгий час серія критикувалася за слабку міміку персонажів та погану синхронізацію губ. Ситуація кардинально змінилася лише з виходом Life is Strange: True Colors у 2021 році. Це була перша гра франшизи, де використали повне захоплення акторської гри (performance capture), що дозволило передати найтонші емоції через вирази обличчя.

Фінансовий провал

Попри колишні успіхи, гра Life is Strange: Double Exposure стала серйозним випробуванням для видавця. За даними японських аналітиків, гра принесла Square Enix значні збитки, що призвело до зниження операційного прибутку компанії на 4,4 відсотка у 2025 фінансовому році. Це пов'язують із незадоволенням фанатів через відсутність Хлої Прайс та скороченням персоналу в студії розробника Deck Nine.

Трейлер першої Life is Strange: дивіться відео

Life Is Strange: Reunion вже тут. Про що нова гра?

Після подій Double Exposure Макс Колфілд продовжує свою роботу викладачкою фотографії в Університеті Каледон. Проте спокійне академічне життя переривається жахливою подією: кампус охоплює масштабне полум'я, яке забирає життя друзів, студентів та колег Макс, пише Metacritic.

Щоб запобігти цій трагедії, вона знову активує свої надприродні здібності та переноситься на три дні в минуле. Саме в цей момент у сюжет повертається Хлоя Прайс, яка тепер працює тур-менеджеркою гурту Drugstore Makeup. Вона приїжджає до університету, переслідувана кошмарами та дивними спогадами про події, яких нібито ніколи не було.

Головною інновацією ігрового процесу є можливість вперше в історії серії керувати двома героїнями одночасно, зазначає G2A. Перспектива буде динамічно змінюватися під час проходження, що дозволить поглянути на ситуацію з різних точок зору.

Макс, як і раніше, використовує перемотування часу, яке в цій частині стало більш чуйним і дозволяє виправляти помилки в діалогах або розв'язувати головоломки. Також вона може подорожувати через фотографії та документувати події за допомогою свого Полароїда.

Хлоя ж отримала унікальну механіку красномовності або словесних сутичок. Завдяки своєму прямолінійному та іноді різкому стилю спілкування, вона здатна тиснути на опонентів, добувати конфіденційну інформацію та проникати в локації, недоступні для Макс. Замість фотографій Хлоя збирає колекційні ескізи, які вона малює у своєму блокноті, надихаючись оточенням.

Трейлер Life is Strange: Reunion: дивіться відео

Що ви зробили у перші частині?

Розробники зі студії Deck Nine особливу увагу приділили тому, як Reunion враховує вибір гравця з першої частини гри:

Якщо за версією гравця Хлоя вижила в Аркадія-Бей, то героїні намагаються відновити стосунки після тривалої розлуки та конфліктів.

Якщо ж Хлоя загинула, вона з'являється як версія з альтернативної реальності, де вона залишилася живою, але відчуває на собі психологічні наслідки подій, що сталися в іншому всесвіті.

Гравець знову має можливість розвивати романтичну лінію між дівчатами.

Дивіться також Гравці провели у Assassin’s Creed Shadows десятки тисяч років – цифри статистики шокують

Чого очікувати від гри?

Фінал Reunion обіцяє бути масштабним і непередбачуваним. Розробники підтвердили наявність кількох кінцівок, причому результат залежатиме не від одного фінального вибору, а від сукупності рішень протягом усієї гри. На відміну від попередніх частин, гра не є епізодичною і доступна повністю в день релізу.

Тривалість проходження оцінюється приблизно в 11 – 15 годин, що можна порівняти з обсягом True Colors або Double Exposure.

На консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S гравці можуть обирати між режимами якості зображення та високої продуктивності.

Гра доступна за ціною 50 доларів, а за передзамовлення пропонуються бонусні класичні костюми для Макс і Хлої.

Ви знову закохаєтесь у музику

Пам'ятаєте, наскільки прекрасними були саундтреки до першої частини? Ми слухали їх на повторі тижнями, поринаючи в приємні спогади про гру. Творці доклали чимало зусиль, збираючи цей унікальний і дуже атмосферний плейліст.

Саундтрек до Life is Strange: дивіться відео

Музичний супровід у Reunion знову відіграє ключову роль, повідомляє Happy Studios. До саундтреку увійшли композиції таких виконавців, як LCD Soundsystem, Foals, Daughter, Holly Humberstone та Etta Marcus.

Нагадаємо, паралельно з розвитком ігрової франшизи компанія Amazon працює над телевізійною адаптацією Life is Strange. Уже відомо, що роль Макс Колфілд виконає Татум Грейс Хопкінс, а Хлою Прайс зіграє Мейзі Стелла. Серіал буде базуватися на подіях оригінальної гри 2015 року.