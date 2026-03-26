Какие неожиданности скрывает вселенная Life is Strange?

История франшизы началась в апреле 2013 года, когда небольшая команда из 15 человек в студии Don't Nod Entertainment взялась за проект под кодовым названием "What If". Сегодня миллионы игроков знают эту историю как Life is Strange, путь к успеху которой был полон драматических моментов и радикальных изменений, которые остались без внимания широкой общественности, пишет 24 Канал.

Борьба за право быть девушкой

Когда Оскар Гильберт, генеральный директор Don't Nod, предлагал идею игры крупным издателям, он постоянно слышал один и тот же отказ: игры с женщинами в главной роли не будут продаваться. Большинство компаний требовали изменить пол Макс Колфилд на мужской.

Только Square Enix согласилась поддержать оригинальное видение разработчиков, даже не поставив под сомнение гендерную принадлежность протагонистки, пишет The Guardian.

От банкротства к спасению

На момент начала разработки студия Don't Nod находилась в критическом финансовом состоянии после слабых продаж их предыдущей игры Remember Me. Эпизодическая модель выпуска была не только творческим выбором, но и способом выживания: выпуск игры частями позволял получать прибыль до полного завершения проекта. В конце концов, успех Life is Strange фактически спас компанию от закрытия.

Рэйчел Эмбер когда-то была Джесс Палмер

В раннем прототипе игры от июня 2014 года многие знакомые элементы имели другие названия. Город Аркадия-Бэй назывался Аврора-Крик, а ключевая фигура сюжета, Рэйчел Эмбер, была известна как Джесс Палмер. Фамилия Палмер была прямой отсылкой к Лоре Палмер из сериала "Твин Пикс".

Также разработчики планировали добавить значительно более мрачные элементы, например, кровавый дождь вместо аномального снега.

Реальный прототип Аркадия-Бэй

Хотя события игры разворачиваются в вымышленном городке, он имеет вполне реальный физический прототип, отмечает Life is Strange Wiki. Это город Гарибальди в штате Орегон. Разработчики выбрали его за характерную главную улицу, пролегающую вдоль побережья.

Интересно, что почтовый индекс, который фигурирует в игре – 97141 – принадлежит реальному региону Тилламук, что вдохновил на создание атмосферы проекта.



Вид на игровой город Аркадия-Бей / Изображение Don't Nod

Научный подход к трагедии Кейт Марш

Для создания сцены на крыше с Кейт Марш разработчики пошли на беспрецедентные шаги. Они изучали материалы по предупреждению самоубийств и консультировались со специалистами по психическому здоровью.

Чтобы игрок почувствовал настоящую человеческую ответственность, в этой сцене у Макс намеренно отобрали ее сверхъестественные силы – судьба Кейт зависела исключительно от внимательности игрока к деталям и его эмпатии.

Скрытая математика воспитания

В Life is Strange 2 разработчики внедрили сложную систему отслеживания влияния Шона на своего младшего брата Даниэля. В коде игры существуют скрытые показатели, такие как MLTY (мораль) и BRTHD (братство), хранящиеся как 32-битные целые числа. Каждая мелочь, например кража шоколадки или разрешение Даниэлю ругаться, меняет эти цифры, что в конечном итоге определяет поведение младшего брата в финале.

Литературные корни Макс Колфилд

Фамилия главной героини является прямой данью уважения Голдену Колфилду, протагонисту культового романа Джерома Сэлинджера "Над пропастью во ржи". Оба персонажа имеют схожие черты: они подростки-бунтари, которые больше всего стремятся сохранить чистоту и невинность в жестоком мире взрослых.



На этом месте происходят ключевые события игры / Изображение Don't Nod

Телевизионные великодки на дорогах

Разработчики наполнили первую игру множеством отсылок к поп-культуре через номерные знаки автомобилей. Внимательные игроки могли заметить зашифрованные названия сериалов: TWN PKS ("Твин Пикс"), BRK BD ("Во все тяжкие"), THXFLS ("Совершенно секретно") и SXFTNDR ("Клиент всегда мертв").

Технологический скачок в True Colors

Долгое время серия критиковалась за слабую мимику персонажей и плохую синхронизацию губ. Ситуация кардинально изменилась только с выходом Life is Strange: True Colors в 2021 году. Это была первая игра франшизы, где использовали полный захват актерской игры (performance capture), что позволило передать тончайшие эмоции через выражения лица.

Финансовый провал

Несмотря на прежние успехи, игра Life is Strange: Double Exposure стала серьезным испытанием для издателя. По данным японских аналитиков, игра принесла Square Enix значительные убытки, что привело к снижению операционной прибыли компании на 4,4 процента в 2025 финансовом году. Это связывают с недовольством фанатов из-за отсутствия Хлои Прайс и сокращением персонала в студии разработчика Deck Nine.

Life Is Strange: Reunion уже здесь. О чем новая игра?

После событий Double Exposure Макс Колфилд продолжает свою работу преподавательницей фотографии в Университете Каледон. Однако спокойная академическая жизнь прерывается ужасным событием: кампус охватывает масштабное пламя, которое уносит жизни друзей, студентов и коллег Макс, пишет Metacritic.

Чтобы предотвратить эту трагедию, она снова активирует свои сверхъестественные способности и переносится на три дня в прошлое. Именно в этот момент в сюжет возвращается Хлоя Прайс, которая теперь работает тур-менеджером группы Drugstore Makeup. Она приезжает в университет, преследуемая кошмарами и странными воспоминаниями о событиях, которых якобы никогда не было.

Главной инновацией игрового процесса является возможность впервые в истории серии управлять двумя героинями одновременно, отмечает G2A. Перспектива будет динамично меняться во время прохождения, что позволит взглянуть на ситуацию с разных точек зрения.

Макс, по-прежнему, использует перемотку времени, которая в этой части стала более отзывчивой и позволяет исправлять ошибки в диалогах или решать головоломки. Также она может путешествовать через фотографии и документировать события с помощью своего Полароида.

Хлоя же получила уникальную механику красноречия или словесных схваток. Благодаря своему прямолинейному и иногда резкому стилю общения, она способна давить на оппонентов, добывать конфиденциальную информацию и проникать в локации, недоступные для Макс. Вместо фотографий Хлоя собирает коллекционные эскизы, которые она рисует в своем блокноте, вдохновляясь окружением.

Что вы сделали в первой части?

Разработчики из студии Deck Nine особое внимание уделили тому, как Reunion учитывает выбор игрока из первой части игры:

Если по версии игрока Хлоя выжила в Аркадия-Бэй, то героини пытаются восстановить отношения после длительной разлуки и конфликтов.

Если же Хлоя погибла, она появляется как версия из альтернативной реальности, где она осталась живой, но испытывает на себе психологические последствия событий, произошедших в другой вселенной.

Игрок снова имеет возможность развивать романтическую линию между девушками.

Чего ожидать от игры?

Финал Reunion обещает быть масштабным и непредсказуемым. Разработчики подтвердили наличие нескольких концовок, причем результат будет зависеть не от одного финального выбора, а от совокупности решений на протяжении всей игры. В отличие от предыдущих частей, игра не является эпизодической и доступна полностью в день релиза.

Продолжительность прохождения оценивается примерно в 11 – 15 часов, что сопоставимо с объемом True Colors или Double Exposure.

На консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S игроки могут выбирать между режимами качества изображения и высокой производительности.

Игра доступна по цене 50 долларов, а за предзаказ предлагаются бонусные классические костюмы для Макс и Хлои.

Вы снова влюбитесь в музыку

Помните, насколько прекрасными были саундтреки к первой части? Мы слушали их на повторе неделями, погружаясь в приятные воспоминания об игре. Создатели приложили немало усилий, собирая этот уникальный и очень атмосферный плейлист.

Музыкальное сопровождение в Reunion снова играет ключевую роль, сообщает Happy Studios. В саундтрек вошли композиции таких исполнителей, как LCD Soundsystem, Foals, Daughter, Holly Humberstone и Etta Marcus.

Напомним, параллельно с развитием игровой франшизы компания Amazon работает над телевизионной адаптацией Life is Strange. Уже известно, что роль Макс Колфилд исполнит Татум Грейс Хопкинс, а Хлою Прайс сыграет Мейзи Стелла. Сериал будет базироваться на событиях оригинальной игры 2015 года.