Припущення були правильні: хто виконає цьогорічний гімн турніру League of Legends

Деякий час тому в мережі з'явилися чутки про те, що гурт Linkin Park може стати новим виконавцем гімну на League of Legends World Championship. Про це свідчили відразу кілька ознак і натяків, залишених розробниками з Riot Games. Тепер компанія офіційно підтвердила цю інформацію. Ось головні деталі.

Тепер офіційно

Riot Games підтвердили, що новий трек Linkin Park під назвою "Heavy is the Crown" звучатиме на чемпіонаті світу з League of Legends, як новий гімн турніру. Щороку організатори вибирають нових виконавців та пісні, щоб представляти змагання, а участь Linkin Park стане одним із перших великих заходів гурту з моменту їхнього гучного повернення.

Дивіться також Усе, що вам треба знати про League of Legends Worlds 2024: дати, призи, формат та інше

Гімни League of Legends World Championship зазвичай збирають сотні мільйонів прослуховувань у мережі й миттєво стають хітами. В останні роки їх надавали одні з найвідоміших гуртів та сольних виконавців – Lil Nas X, NewJeans, Imagine Dragons та Pvris.

Heavy is the Crown – один із найновіших треків Linkin Park, взятий з першого нового альбому гурту "From Zero". Група виконає її в новому складі після того, як представила вокалістку Емілі Армстронг, яка замінила Честера Беннінгтона після його трагічної смерті у 2017 році.

Прем'єра пісні Heavy is the Crown, яка, як очікується, стане одним з найкращих гімнів LoL Worlds за останні роки, відбудеться завтра, 24 вересня, на YouTube. Ви можете встановити нагадування й прослухати трек, як тільки він вийде.

Очікуйте на прем'єру треку Heavy Is The Crown: відео

Але почути пісню можна вже зараз, оскільки група нещодавно грала її на концерті в Гамбурзі, Німеччина. Глядачі зняли на відео шматок її виконання й опублікували в TikTok:

Нагадаємо, цьогорічний чемпіонат розгорнеться на O2 Arena в Лондоні, Англія. З 25 вересня по 2 листопада найкращі команди світу з League of Legends зберуться на цій арені, щоб отримати свій шанс виграти головний приз у розмірі 445 000 доларів. Це одна з найбільших подій у кіберспортивному календарі, а минулорічна подія побила світові рекорди глядацької аудиторії.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet . Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!