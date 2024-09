Предположения были верны: кто в этом году исполнит гимн турнира League of Legends в этом году

Некоторое время назад в сети появились слухи о том, что группа Linkin Park может стать новым исполнителем гимна на League of Legends World Championship. Об этом свидетельствовали сразу несколько признаков и намеков, оставленных разработчиками из Riot Games. Теперь компания официально подтвердила эту информацию. Вот главные детали.

Теперь официально

Riot Games подтвердили, что новый трек Linkin Park под названием "Heavy is the Crown" будет звучать на чемпионате мира по League of Legends, как новый гимн турнира. Ежегодно организаторы выбирают новых исполнителей и песни, чтобы представлять соревнования, а участие Linkin Park станет одним из первых крупных мероприятий группы с момента их громкого возвращения.

Гимны League of Legends World Championship обычно собирают сотни миллионов прослушиваний в сети и мгновенно становятся хитами. В последние годы их предоставляли одни из самых известных групп и сольных исполнителей – Lil Nas X, NewJeans, Imagine Dragons и Pvris.

Heavy is the Crown – один из самых новых треков Linkin Park, взят из первого нового альбома группы "From Zero". Группа исполнит ее в новом составе после того, как представила вокалистку Эмили Армстронг, которая заменила Честера Беннингтона после его трагической смерти в 2017 году.

Премьера песни Heavy is the Crown, которая, как ожидается, станет одним из лучших гимнов LoL Worlds за последние годы, состоится завтра, 24 сентября, на YouTube. Вы можете установить напоминание и прослушать трек, как только он выйдет.

Ожидайте премьеру трека Heavy Is The Crown: видео

Но услышать песню можно уже сейчас, поскольку группа недавно играла ее на концерте в Гамбурге, Германия. Зрители сняли на видео кусок ее исполнения и опубликовали в TikTok:

Напомним, нынешний чемпионат развернется на O2 Arena в Лондоне, Англия. С 25 сентября по 2 ноября лучшие команды мира по League of Legends соберутся на этой арене, чтобы получить свой шанс выиграть главный приз в размере 445 000 долларов. Это одно из крупнейших событий в киберспортивном календаре, а прошлогоднее событие побило мировые рекорды зрительской аудитории.

