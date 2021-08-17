Геймери дізналися, що лише в польській версії The Witcher 3 можна почути одну дуже важливу фразу

Шанувальник відеогри The Witcher 3: Wild Hunt поділився на Reddit цікавим записом. Він написав, що лише в польській версії гри є одна дуже важлива для сюжету фраза.

Напевно, всі геймери знають, з якими проблемами зіштовхнулися розробники Cyberpunk 2077. Взагалі реліз цього проєкту важко назвати не провальним, а розкритикувати CD Projekt RED встигли вже майже всі. Щоправда, цього разу польську компанію "атакували" шанувальники іншої їхньої популярної гри – The Witcher 3: Wild Hunt.

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Кілька днів тому на платформі Reddit з'явився запис, який одразу ж зацікавив всіх шанувальників цього всесвіту. Оригінальний пост вже потрапив до когорти найпопулярніших за останній місяць (у розділі The Witcher), а взагалі зібрав майже 28 тисяч вподобань та 850 коментарів. Користувач з нікнеймом matrixxx98 написав, що лише в польській версії The Witcher 3: Wild Hunt можна почути дуже важливу для сюжету фразу. А от люди, які відповідали за локалізацію в інших країнах, чомусь вирішили використати інші слова.

Йдеться про сцену повернення Геральта та Цирі в Каер Морен, а якщо точніше, то про першу зустріч останньої з Йеннефер. У польській версії чародійка називає Цирі дочкою ("Córeczko"), а от в інших – просто говорить, що вона подорослішала. Останній варіант дуже не сподобався шанувальникам цього всесвіту, а деякі навіть відзначають, що їх "пограбували". Мовляв, майже всі гравці отримали в такий емоційний момент доволі непримітну фразу.

Фанати впевнені, що слова про дочку дійсно важливі для сюжету. На їхню думку, вони допомагають краще розкрити непростий характер Йеннефер, а також показують її ставлення до Цирі. Можна додати, що такий недолік може стати критичним для геймерів, які взагалі не знайомі з оригіналом (книгами). Загалом користувачі не можуть зрозуміти, чому лише в польській версії можна почути цю фразу. Напевно, відповідь на це питання знають лише локалізатори та представники CD Projekt RED.

Сцена зустрічі в польській версії The Witcher 3: Wild Hunt: відео