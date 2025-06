Valve літній розпродаж в Steam і показала трейлер події

26 червня стартує масштабний літній розпродаж в цифровому магазині Steam компанія Valve опублікувала офіційний трейлер майбутньої акції. Як сезонна подія, Steam Summer Sale обіцяє особливо широкий список пропозицій, і деякі зі знижок уже були розкриті у згаданому відео.

Судячи з трейлера, під час літнього розпродажу Steam можна буде заощадити на придбанні щонайменше 19 продуктів, деякі з яких уже доступні за зниженою ціною, інформує 24 Канал.

Ось список ігор, представлених у відео:

American Truck Simulator

Slay the Princess – The Pristine Cut

Death Stranding – Director's Cut

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

The Lord of the Rings: Return to Moria

Bodycam

Slime Rancher 2

A Little to the Left

Timberborn

Lethal Company

Medieval Dynasty

The Long Drive

Vampire Survivors

MechWarrior 5: Clans

Balatro

Крім того, у колажі наприкінці відео були показані Baldur's Gate 3, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered), Keep Driving та десятки інших ігор, які також отримають знижки під час розпродажу.

Трейлер розпродажу – дивіться відео:

Коли розпочнеться розпродаж?

Літній розпродаж Steam стартував 26 червня, о 20:00 за київським часом і триватиме до 10 липня 2025 року. Графік інших акцій, запланованих у магазині Valve на решту 2025 року, можна знайти у статті від лютого.

