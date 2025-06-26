Valve літній розпродаж в Steam і показала трейлер події
- 26 червня розпочався літній розпродаж в Steam, який триватиме до 10 липня 2025 року, з великим списком ігор зі знижками.
- Серед ігор зі знижками вказані: American Truck Simulator, Death Stranding – Director's Cut, Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered та інші.
- У трейлері також показані ігри Baldur's Gate 3 та The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, які отримають знижки під час розпродажу.
26 червня стартує масштабний літній розпродаж в цифровому магазині Steam компанія Valve опублікувала офіційний трейлер майбутньої акції. Як сезонна подія, Steam Summer Sale обіцяє особливо широкий список пропозицій, і деякі зі знижок уже були розкриті у згаданому відео.
Судячи з трейлера, під час літнього розпродажу Steam можна буде заощадити на придбанні щонайменше 19 продуктів, деякі з яких уже доступні за зниженою ціною, інформує 24 Канал.
Дивіться також Diablo IV очолила липневу добірку ігор для підписників PS Plus
Ось список ігор, представлених у відео:
- American Truck Simulator
- Slay the Princess – The Pristine Cut
- Death Stranding – Director's Cut
- Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered
- The Lord of the Rings: Return to Moria
- Bodycam
- Slime Rancher 2
- A Little to the Left
- Timberborn
- Lethal Company
- Medieval Dynasty
- The Long Drive
- Vampire Survivors
- MechWarrior 5: Clans
- Balatro
Крім того, у колажі наприкінці відео були показані Baldur's Gate 3, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered), Keep Driving та десятки інших ігор, які також отримають знижки під час розпродажу.
Трейлер розпродажу – дивіться відео:
Коли розпочнеться розпродаж?
Літній розпродаж Steam стартував 26 червня, о 20:00 за київським часом і триватиме до 10 липня 2025 року. Графік інших акцій, запланованих у магазині Valve на решту 2025 року, можна знайти у статті від лютого.
Нагадаємо, що Diablo IV очолила липневу добірку ігор для підписників PS Plus. Серед ігор липневої добірки також Jusant для PS5 та The King of Fighters XV для PS4 і PS5.