Valve летнюю распродажу в Steam и показала трейлер события

26 июня стартует масштабная летняя распродажа в цифровом магазине Steam компания Valve опубликовала официальный трейлер предстоящей акции. Как сезонное событие, Steam Summer Sale обещает особенно широкий список предложений, и некоторые из скидок уже были раскрыты в упомянутом видео.

Судя по трейлеру, во время летней распродажи Steam можно будет сэкономить на приобретении как минимум 19 продуктов, некоторые из которых уже доступны по сниженной цене, информирует 24 Канал.

Вот список игр, представленных в видео:

American Truck Simulator

Slay the Princess – The Pristine Cut

Death Stranding – Director's Cut

Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered

Властелин колец: Возвращение в Морию

Камера для тела

Slime Rancher 2

Немного левее

Timberborn

Смертельная компания

Средневековая династия

The Long Drive

Выжившие вампиры

MechWarrior 5: Кланы

Balatro

Кроме того, в коллаже в конце видео были показаны Baldur's Gate 3, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered), Keep Driving и десятки других игр, которые также получат скидки во время распродажи.

Трейлер распродажи – смотрите видео:

Когда начнется распродажа?

Летняя распродажа Steam стартовала 26 июня, в 20:00 по киевскому времени и продлится до 10 июля 2025 года. График других акций, запланированных в магазине Valve на оставшуюся часть 2025 года, можно найти в статье от февраля.

