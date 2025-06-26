Valve летнюю распродажу в Steam и показала трейлер события
- 26 июня началась летняя распродажа в Steam, которая продлится до 10 июля 2025 года, с большим списком игр со скидками.
- Среди игр со скидками указаны: American Truck Simulator, Death Stranding – Director's Cut, Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered и другие.
- В трейлере также показаны игры Baldur's Gate 3 и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, которые получат скидки во время распродажи.
26 июня стартует масштабная летняя распродажа в цифровом магазине Steam компания Valve опубликовала официальный трейлер предстоящей акции. Как сезонное событие, Steam Summer Sale обещает особенно широкий список предложений, и некоторые из скидок уже были раскрыты в упомянутом видео.
Судя по трейлеру, во время летней распродажи Steam можно будет сэкономить на приобретении как минимум 19 продуктов, некоторые из которых уже доступны по сниженной цене, информирует 24 Канал.
Смотрите также Diablo IV возглавила июльскую подборку игр для подписчиков PS Plus
Вот список игр, представленных в видео:
- American Truck Simulator
- Slay the Princess – The Pristine Cut
- Death Stranding – Director's Cut
- Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered
- Властелин колец: Возвращение в Морию
- Камера для тела
- Slime Rancher 2
- Немного левее
- Timberborn
- Смертельная компания
- Средневековая династия
- The Long Drive
- Выжившие вампиры
- MechWarrior 5: Кланы
- Balatro
Кроме того, в коллаже в конце видео были показаны Baldur's Gate 3, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered), Keep Driving и десятки других игр, которые также получат скидки во время распродажи.
Трейлер распродажи – смотрите видео:
Когда начнется распродажа?
Летняя распродажа Steam стартовала 26 июня, в 20:00 по киевскому времени и продлится до 10 июля 2025 года. График других акций, запланированных в магазине Valve на оставшуюся часть 2025 года, можно найти в статье от февраля.
Напомним, что Diablo IV возглавила июльскую подборку игр для подписчиков PS Plus. Среди игр июльской подборки также Jusant для PS5 и The King of Fighters XV для PS4 и PS5.