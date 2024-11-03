Чемпіонат світу з LoL 2024 встановив неймовірний рекорд з кількості глядачів

LoL Worlds 2024 встановив новий фантастичний рекорд як найпопулярніша кіберспортивна подія всіх часів, побивши торішній результат майже на пів мільйона глядачів.

League of Legends в черговий раз підтвердила статус найпопулярнішої кіберспортивної дисципліни, адже чемпіонат світу з цієї гри вже два роки поспіль встановлює неймовірний глядацький рекорд, інформує 24 Канал з посиланням на Esports Charts.

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Рекорди з легкістю оновлено

Всього за кілька днів після свого старту, чемпіонат світу з LoL 2024 встановив рекорд пікової кількості спостерігачів серед усіх турнірів поточного року на відмітці у 2 820 371 глядача.

Одначе, цей рекорд був зовсім недовговічним, адже по завершенню турніру, на якому вп'яте тріумфувала команда T1, було зафіксовано ще більш дивовижний показник.

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Фінал турніру досяг піку в трохи менш як 7 мільйонів глядачів, побивши торішній рекорд на понад 500 тисяч осіб.

Дивовижними стали показники відкриття фіналу Worlds 2024, яке привернуло увагу близько 4,5 мільйона геймерів, що зробило його найпопулярнішою церемонією серед усіх кіберспортивних подій.

На додачу, середній показник глядацької аудиторії на усіх матчах турніру склав майже 2 мільйони осіб.