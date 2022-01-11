Ловили покемонів, а не злодіїв: у США двох поліцейських звільнили за гру в Pokemon Go

Американський суд визнав винними двох поліцейських, які навмисно проігнорували запит про підкріплення. Річ у тім, що в той момент вони ловили покемонів у відеогрі Pokemon Go.

Усі геймери знають, що відеогра Pokemon GO неодноразово опинялася в центрі кумедних та дивних історій. А черговим яскравим підтвердженням цих слів стала ситуація, яка відбулася кілька років тому в Лос-Анджелесі.

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Варто розпочати з того, що її головними героями стали два місцевих поліцейських: Льюїс Лозано та Ерік Мітчелл. У 2017 році під час патрулювання вони отримали запит про підкріплення, щоправда, чомусь його проігнорували. Допомога була потрібна їхнім колегам, які намагалися зупинити злодіїв, що грабували місцевий магазин.

Варто відзначити, що останнім вдалося втекти, а тому керівництво поліції вирішило розібратися, чому ж так сталося. Зрозуміло, що головними підозрюваними стали два вищезгаданих поліцейських, які перебували поруч, але чомусь не змогли прийти на допомогу.

Спершу вони говорили, що через шум не одразу почули запит, щоправда, після перевірки службових відео- та аудіореєстраторів ці поліцейські заговорили по-іншому. Виявилося, що в момент пограбування вони обговорювали покемонів з гри Pokemon GO, а запит проігнорували навмисно. А все тому, що поїхали ловити Снорлакса та Тогетіка, які з'явилися поруч. До речі, цих покемонів вони змогли спіймати.

Снорлакс / Фото з сайту Pokemon

Тогетік / Фото з сайту Pokemon

Зрозуміло, що керівництво одразу ж звільнило цих геймерів, щоправда, останні відмовилися визнавати свою провину. Поліцейські відзначили, що під час патрулювання вони не грали у Pokemon GO, а просто обговорювали покемонів з цієї відеогри.

Найцікавіше, що вони навіть подали апеляцію, в якій вказали, що проти них не можна було використовувати вищезгадані записи. Мовляв, це вторгнення в їхнє особисте життя. Щоправда, нещодавно суд відхилив цей позов, а також визнав їхнє звільнення законним.