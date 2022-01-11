Все геймеры знают, что видеоигра Pokemon GO неоднократно оказывалась в центре забавных и странных историй. А очередным ярким подтверждением этих слов стала ситуация, произошедшая несколько лет назад в Лос-Анджелесе.

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Стоит начать с того, что ее главными героями стали два местных полицейских: Льюис Лозано и Эрик Митчелл. В 2017 году во время патрулирования они получили запрос о подкреплении, правда, почему-то его проигнорировали. Помощь требовалась их коллегам, которые пытались остановить воров, грабивших местный магазин.

Стоит отметить, что последним удалось скрыться, а потому руководство полиции решило разобраться, почему же так произошло. Понятно, что главными подозреваемыми стали два вышеупомянутых полицейских, которые находились рядом, но почему-то не смогли прийти на помощь.

Сначала они говорили, что из-за шума не сразу услышали запрос, правда, после проверки служебных видео- и аудиорегистраторов эти полицейские заговорили по-другому. Оказалось, что в момент ограбления они обсуждали покемонов из игры Pokemon GO, а запрос проигнорировали специально. А все потому, что поехали ловить появившихся рядом Снорлакса и Тогетика. Кстати, этих покемонов они смогли поймать.

Снорлакс / Фото с сайта Pokemon

Тогетик / Фото с сайта Pokemon

Понятно, что руководство сразу же уволило этих геймеров, правда, последние отказались признавать свою вину. Полицейские отметили, что во время патрулирования они не играли в Pokemon GO, а просто обсуждали покемонов из этой видеоигры.

Самое интересное, что они даже подали апелляцию, в которой указали, что против них нельзя было использовать вышеупомянутые записи. Мол, это вторжение в их личную жизнь. Правда, недавно суд отклонил этот иск, а также признал их увольнение законным.