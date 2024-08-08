Про що ця гра

У LumbearJack вам випаде нагода врятувати довкілля, знищуючи кожну штучну річ на своєму шляху за допомогою сокири. Ви граєте за ведмедя Джека, якого дістали надокучливі люди, що забруднили ліс своєю діяльністю, набудували купу будинків та інших споруд.

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На вашому шляху траплятимуться інші звірі-помічники, з якими ви зможете взаємодіяти, щоб повернути природі її колишню велич. Головна ціль – зірвати зловісні плани майбутнього промислового гіганта Evil Works.

Проходячи гру, вам також траплятимуться різноманітні головоломки, що використовують елементи навколишнього світу. Розгадуючи їх, ви змінюєте довкілля. Щоб покращувати свої можливості, ви зможете використовувати відходи будівництва від зруйнованих будівель.

Дивіться трейлер: відео

LumbearJack – повільна, медитативна, розслабляюча гра, з якою ви можете загубитися в часі. Вона отримала високі оцінки – зараз її рейтинг на Epic Games становить 4,5 з 5.

Вимоги

На додачу до приємної барвистої графіки, гра не вимагає багато ресурсів: вам достатньо процесора i3, GeForce GT 640 з двома гігабайтами відеопам'яті або Radeon R7 250 з аналогічним обсягом пам'яті та 4 гігабайти оперативної пам'яті.

Текст гри перекладений українською мовою та багатьма іншими європейськими мовами.

Додати проєкт можна лише сьогодні у магазині ігор Epic Games. Вона повністю безплатна.