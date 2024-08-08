О чем эта игра

В LumbearJack вам представится возможность спасти окружающую среду, уничтожая каждую искусственную вещь на своем пути с помощью топора. Вы играете за медведя Джека, которого достали надоедливые люди, что загрязнили лес своей деятельностью, настроили кучу домов и других сооружений.

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На вашем пути будут попадаться другие звери-помощники, с которыми вы сможете взаимодействовать, чтобы вернуть природе ее былое величие. Главная цель – сорвать зловещие планы будущего промышленного гиганта Evil Works.

Проходя игру, вам также будут попадаться разнообразные головоломки, использующие элементы окружающего мира. Разгадывая их, вы изменяете окружающую среду. Чтобы улучшать свои возможности, вы сможете использовать отходы строительства от разрушенных зданий.

Смотрите трейлер: видео

LumbearJack – медленная, медитативная, расслабляющая игра, с которой вы можете затеряться во времени. Она получила высокие оценки – сейчас ее рейтинг на Epic Games составляет 4,5 из 5.

Требования

В дополнение к приятной красочной графике, игра не требует много ресурсов: вам достаточно процессора i3, GeForce GT 640 с двумя гигабайтами видеопамяти или Radeon R7 250 с аналогичным объемом памяти и 4 гигабайта оперативной памяти.

Текст игры переведен на украинский язык и на многие другие европейские языки.

Добавить проект можно только сегодня в магазине игр Epic Games. Она полностью бесплатная.