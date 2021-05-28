Людина-павук проти Джакса: Ед Бун продовжує "знущатися" над фанатами Mortal Kombat

Розробник серії Mortal Kombat Ед Бун знову заінтригував всіх шанувальників файтингів. Цього разу він поділився записом оригінальної фанатської роботи.

Кілька тижнів тому ми вже розповідали про цікавий запис Еда Буна у твітері. Тоді він відзначив досягнення Джеймса Ганна, який встиг попрацювати одночасно з DC та Marvel. Також Ед додав емодзі чоловіка, який розмірковує, тому фанати й подумали, що він знову натякає на файтинг із супергероями Marvel.

Детальніше про цю ситуацію Тролінг чи прихований анонс: розробник Mortal Kombat натякає на файтинг з супергероями Marvel

Одразу варто нагадати, що чутки про файтинг із супергероями цього всесвіту з'являлися вже неодноразово. У 2018 році Ед Бун відзначив, що дуже хотів би створити таку гру, а також натякнув, що якісь перемовини вже ведуться. Щоправда, за всі ці роки так й не з'явилося жодного офіційного підтвердження, хоча чуток було чимало.

Важливо відзначити, що відеоігри від NetherRealm виходять кожні два роки, а у 2021 мав відбутися реліз нової гри у серії Injustice. Але жодної офіційної інформації про якусь нову гру також не з'являлося. Відомо лише, що їхня команда вже займається розробкою нового файтингу, але поза всесвітами Mortal Kombat та Injustice.

Цікаво, що всі попередні ігри від NetherRealm завжди виходили навесні, але цього разу чомусь все змінилося. Тобто все вказує на те, що розробники цього року дійсно готують якусь новинку. Цього разу Ед Бун знову натякнув на файтинг саме із супергероями Marvel. У твітері він поділився записом бою Людини-павука з Джаксом, а також написав наступне:

Натхнення для нашої майбутньої гри “Marvel vs Mortal Kombat".

Звісно, виглядає все це як звичайний тролінг чи "знущання" над фанатами серії Mortal Kombat. Щоправда, за останній час якось забагато подібних натяків було від Еда. Напевно, всім шанувальникам ігор від NetherRealm потрібно чекати на майбутню виставку E3 (12 – 15 червня).

Сам двобій виглядає також цікаво та ефектно, а виконаний він групою ентузіастів у бюджетному стилі, з мінімальною кількістю спецефектів. Робота дійсно оригінальна, а з повною її версією можна ознайомитися на ютуб-каналі Cocoa Gh TV. Також там можна дізнатися, хто ж переміг у цьому захопливому двобої.

Людина-павук проти Джакса – відео