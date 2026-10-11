Чеська студія Amanita Design офіційно оголосила про розробку головоломки Machinarium 2. Анонс продовження культової пригодницької гри про маленького робота з'явився через 17 років після релізу оригіналу, інформує 24 Канал.

Повернення через роки та нові виклики

Оригінальна Machinarium з'явилася на світ у жовтні 2009 року та миттєво завоювала любов мільйонів гравців завдяки своїй зворушливій історії та винятковому візуальному стилю.

Гравці допомагали беззахисному роботові на ім'я Йозеф урятувати рідне місто від підступного угруповання Банди Чорних Капелюхів і визволити свою подругу Берту.

Сімнадцять років потому… Настав час для Machinarium 2,

– написала чеська студія Amanita Design у соціальних мережах.

Події нової частини будуть прямим сиквелом та розгортаються одразу після фіналу оригіналу.

Йозеф разом із Бертою тікають із містечка Махінаріум, однак їхній апарат зазнає аварії в занедбаній місцевості під назвою Пустища.

Трейлер гри: дивіться відео

Там герої знаходять приховану мальовничу долину, де мешкають два незвичайні племена роботів. Одне поселення розташоване у високогірному монастирі, а інше – у низині долини, і обидва племена потерпають від гострої нестачі енергії.

Головною ігровою інновацією стане можливість керувати обома персонажами. Гравці зможуть вільно перемикатися між Йозефом і Бертою в будь-який момент, комбінуючи їхні здібності для вирішення складних просторових та логічних задач.

Автори зберегли унікальну філософію беззвучної розповіді: роботи спілкуються без слів, використовуючи лише анімовані хмарки думок з піктограмами. Музичний супровід для Machinarium 2 знову створить чеський композитор Томаш Дворжак.

Наразі автори не розкривають точну дату релізу Machinarium 2, проте сторінка гри вже з'явилася в магазині Steam.