Чешская студия Amanita Design официально объявила о разработке головоломки Machinarium 2. Анонс продолжения культовой приключенческой игры о маленьком роботе появился спустя 17 лет после выхода оригинала, сообщает 24 Канал.

Возвращение спустя годы и новые вызовы

Оригинальная Machinarium вышла в октябре 2009 года и мгновенно завоевала любовь миллионов игроков благодаря своей трогательной истории и исключительному визуальному стилю.

Игроки помогали беззащитному роботу по имени Йозеф спасти родной город от коварной группировки Банды Черных Шляп и освободить свою подругу Берту.

Семнадцать лет спустя… Пришло время для Machinarium 2,

– написала чешская студия Amanita Design в социальных сетях.

События новой части станут прямым продолжением и развернутся сразу после финала оригинальной игры.

Йозеф вместе с Бертой бегут из городка Махинариум, однако их аппарат терпит аварию в заброшенной местности под названием Пустыща.

Трейлер игры: смотрите видео

Там герои находят скрытую живописную долину, где обитают два необычных племени роботов. Одно поселение расположено в высокогорном монастыре, а другое – в низине долины, и оба племени страдают от острой нехватки энергии.

Главной игровой инновацией станет возможность управлять обоими персонажами. Игроки смогут свободно переключаться между Йозефом и Бертой в любой момент, комбинируя их способности для решения сложных пространственных и логических задач.

Авторы сохранили уникальную философию беззвучного повествования: роботы общаются без слов, используя лишь анимированные мыслительные пузыри с пиктограммами. Музыкальное сопровождение для Machinarium 2 вновь создаст чешский композитор Томаш Дворжак.

Пока что авторы не раскрывают точную дату выхода Machinarium 2, однако страница игры уже появилась в магазине Steam.